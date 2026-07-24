Сметают с прилавков: салат с лицом известного актера стал вирусным в сети

В социальных сетях распространяются фотографии салата из супермаркета, упакованного в прозрачную пластиковую пленку, на которой изображено лицо известного японского актёра Тацуи Фудзивары.

Лицо легендарного японского актёра Тацуи Фудзивары, смотрящее на покупателей из листьев салата, стало вирусным в Токио, пишет Oddity Central.

Головки салата, упакованные в прозрачную пластиковую пленку с изображением Тацуи Фудзивары, разлетаются с полок токийских супермаркетов, а также быстро распространяются в социальных сетях.

Салат является основным продуктом японской кухни, но данные показывают, что более 60 % японцев выбрасывают этот овощ летом, когда его больше всего. Пытаясь бороться с пищевыми отходами, японский пищевой гигант "Аджиномото" объединился с производственным кооперативом и попросил актёра Тацую Фудзивару стать лицом кампании.

Відео дня

"Меня спросили: „Не могли бы вы показать нам своё лицо?“ Я ответил: „Конечно“, и оказалось, что это была работа, в которой я буквально показал своё лицо. Но. Я буду ждать вас в отделе овощей", — написал Фудзивара в X.

Салат с изображением лица актера Тацуи Фудзивары Фото: Скриншот

Сначала покупатели были шокированы, но затем фотографии кочанов салата, похожих на Тацую Фудзивару, начали распространяться в сети. Маркетинговый эффект был мгновенным, и салат, который, вероятно, уже выбросили бы, начал разлетаться с полок.

В этом месяце в продажу поступила ограниченная партия из 10 000 кочанов салата, завернутых в лицо Тацуи Фудзивары, но если именно такой трюк спасает салат от мусора, то, вероятно, вскоре в супермаркетах можно будет увидеть больше лиц актера.

Напомним, что кацуобуси — один из основных видов японской кухни, представляющий собой тунца, который подвергается обработке в течение нескольких месяцев, пока не станет твёрдым, как кусок дерева. Это блюдо восхищает многих туристов со всего мира.

Кроме того, употребление в пищу сушеных или жареных насекомых распространено в значительной части Азии. В Южной Корее насекомые даже стали частью высокой кухни. Однако владелец ресторана в Сеуле, удостоенного звезды Мишлен, теперь из-за этого столкнулся с юридическими последствиями.