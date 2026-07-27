Туристичне божевілля: блогери стоять у кілометрових чергах, щоб сфотографуватися у скелях (відео)

У Доломітових Альпах блогери спричинили справжній хаос, прагнучи сфотографуватися на тлі знаменитих Тре Чіме ді Лаваредо — трьох вершин на північному сході Італії.

Заради гарного знімка туристи шикуються в кілометрові черги вздовж доріг, а влада регіону визнала, що ситуація на межі катастрофи. І звинувачують у всьому тревел-блогерів, які зробили Доломіти хітом цього сезону та спровокували небувалий наплив людей, пише Daily Mail.

Туристи годинами стоять у чергах, щоб дістатися до Трьох вершин

Протягом останніх кількох місяців багато тревел-блогерів активно публікують дописи про свої походи в Доломіти, хвалячись чудовими краєвидами, мальовничими пейзажами та незайманою дикою природою цього об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Вони також діляться порадами та рекомендаціями щодо піших походів в італійських горах, а сотні користувачів публікують інформацію про те, як дістатися до Тре Чіме.

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Внаслідок популярності "Трьох вершин", які колись слугували візуальним орієнтиром кордону між Австро-Угорщиною та Італією, а зараз відокремлюють німецькомовний Південний Тіроль та італомовну провінцію Беллуно, стали гігантські черги охочих помилуватися ними.

Утворилися черги до автобусів, які кожні півгодини перевозять натовпи відвідувачів до більшого сусіднього міста — Кортіна-д’Ампеццо. А також до наймальовничіших місць для фото.

Італійці відкрито глузують з блогерів, які саме цього року вирушили в Доломіти

"Приїжджайте раніше, бо там дуже багато людей. У години пік очікуйте черги до 45 хвилин, — додали вони, — якщо ви все ж вирішите їхати на машині, ЗАБРОНЮЙТЕ МІСЦЕ ЗАЗДАЛЕГІДЬ, оскільки вам потрібно буде зарезервувати місце на парковці, щоб навіть проїхати по платній дорозі до початку пішохідного маршруту", — порадив у TikTok один із авторів контенту про подорожі, розповідаючи про те, як дістатися до автобуса за 10 євро.

Місцеві жителі відкрито глузують з туристів, які лише зараз дізналися про існування Доломітових Альп і тепер готові витрачати години, щоб зробити чергове фото:

"Адже до появи соціальних мереж ці місця були невідомі широкій публіці".

"Це вже не туризм…".

"Вони — стадо інфлюенсерів".

"Весь регіон Доломітових Альп перебуває під загрозою. Гроші — це добре, але всьому є межа, особливо коли йдеться про навколишнє середовище, біорізноманіття та загальний екологічний вигляд".

Тепер місцеві жителі відкрито закликають обмежити доступ туристів і скаржаться, що натовпи заважають їхньому звичному життю.

Саме цього року фото на тлі Трьох вершин стало обов"язковим для блогерів

Безпрецедентний попит спричинило поєднання гарної погоди після трьох дощових днів, обмежена кількість місць у автобусах-шатлах та тривалі процедури купівлі квитків. Все це призвело до утворення величезних черг біля підніжжя гори Тре Чіме.

Нагадаємо, що у 2026 році на схилах Евересту, у так званій "зоні смерті", вишикувалася гігантська черга. Альпіністи прагнули підкорити найвищу вершину світу.

А в Римі, намагаючись відлякати туристів від знаменитого фонтану Треві, влада зробила доступ до нього платним.