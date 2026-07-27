Туристическое безумие: блогеры стоят в километровых очередях, чтобы сделать фото в скалах (видео)

В Доломитовых Альпах блогеры вызвали настоящий хаос из-за желания сделать фото на фоне знаменитых Тре Чиме ди Лаваредо – трех вершин на северо-востоке Италии.

Ради красивого снимка, туристы выстраиваются в километровые очереди вдоль дорог, а власти региона признали, что ситуация на грани катастрофы. И винят во всем тревел-блогеров, которые сделали Доломиты хитом этого сезона и спровоцировали небывалый поток людей, пишет Daily Mail.

Туристы часами стоят в очередях, чтобы добраться до Трех вершин

В последние несколько месяцев многие тревел-блогеры активно публикуют посты о своих походах в Доломиты, хвастаясь великолепными видами, живописными пейзажами и нетронутой дикой природой этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО .

Они также делятся советами и рекомендациями по пешим походам в итальянских горах, а сотни пользователей публикуют информацию о том, как добраться до Тре Чиме.

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Результатом популярности Трех вершин, которые когда-то служили визуальной меткой границы между Австро-Венгрией и Италией, а сейчас отделяют немцкоязычный Южный Тироль и италоязычную провинцию Беллуно, стали гигантские очереди желающих на них полюбоваться.

Очереди выстроились на автобусы, которые каждые полчаса перевозят толпы посетителей в более крупный близлежащий город, Кортина д'Ампеццо. А также на самые живописные точки для фото.

Итальянцы открыто насмехаются над блогерами, которые именно в этом году устремились в Доломиты

"Приезжайте пораньше, потому что там очень многолюдно. В часы пик ожидайте очереди до 45 минут, — добавили они, — если вы все же решите ехать на машине, ЗАБРОНИРУЙТЕ МЕСТО ЗАРАНЕЕ, так как вам нужно будет зарезервировать место на парковке, чтобы даже проехать по платной дороге к началу пешеходного маршрута", — посоветовал в TikTok один из создателей контента о путешествиях, говоря о том, как добраться до автобуса за 10 евро.

Местные жители открыто насмехаются над туристами, которые только сейчас обнаружили, что Доломитовые Альпы существуют и теперь готовые тратить часы, чтобы сделать очередное фото:

"А ведь до появления социальных сетей эти места были неизвестны широкой публике".

"Это уже не туризм…".

"Они — стадо инфлюенсеров".

"Весь регион Доломитовых Альп находится под угрозой. Деньги — это хорошо, но всему есть предел, особенно когда речь идет об окружающей среде, биоразнообразии и общем экологическом облике".

Теперь местные жители открыто призывают ограничить доступ туристам и жалуются, что толпы мешают их привычной жизни.

Именно в этом году фото на фоне Трех вершин стало обязательным для блогеров

Небывалый спрос спровоцировало сочетание хорошей погоды после трех дождливых дней, ограниченное количество мест в автобусах-шаттлах и длительные процедуры покупки билетов. Все это привело к образованию огромных очередей у ​​подножия горы Тре Чиме.

Напомним, в 2026 году гигантская очередь растянулась на склонах Эвереста в так называемой "зоне смерти". Альпинисты стремились покорить саму высокую вершину в мире.

А в Риме, пытаясь отпугнуть туристов от знаменитого фонтана Треви, власти сделали доступ к нему платным.