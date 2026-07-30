Життя після джекпоту: переможець лотереї на $167 мільйонів вчетверте за 3 місяці потрапив за ґрати

Переможця лотереї заарештували вчетверте після того, як він виграв шалену суму грошей в Powerball. Незважаючи на те, що він став мільйонером, 51-річний чоловік знову й знову потрапляє в халепу.

Чоловік, який виграв приголомшливий джекпот Powerball у розмірі 167,3 мільйона доларів, заарештували вчетверте після його колосального виграшу. Джеймс Шеннон Фартінг став новим мільйонером у квітні, відтак, цей виграш повністю змінив його життя, пише Daily Star.

Вже через кілька днів після виграшу Джеймс опинився в халепі. 30 квітня він та його дівчина були заарештовані в готелі TradeWinds Resort у місті Сент-Піт-Біч, штат Флорида.

На курорті новий мільйонер вдарив гостя готелю в обличчя. Під час бійки заступник шерифа округу Пінеллас спробував припинити сварку. Але Джеймс вдарив офіцера ногою в обличчя.

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Схоже, що 167,3 мільйона доларів не змогли вберегти чоловіка від неприємностей. Адже останній арешт нового мільйонера США стався 26 липня.

Переможцю лотереї висунуто ряд звинувачень, зокрема, у домашньому насильстві, нападі та заподіянні легких тілесних ушкоджень жінці.

Жінка розповіла поліції, що після прогулянки на човні між нею та чоловіком виникла сварка. Тоді він "поклав обидві руки їй на шию, що обмежило її дихання". Після цього інциденту чоловік знову перебуває у в'язниці округу Скотт.

Заступник шерифа Закарі Брайант заявив, що у жінки були видимі рубці на лівій стороні шиї, а також повідомив, що інцидент був зафіксований на камеру Ring, встановлену в спальні.

Натомість чоловік нібито не визнав себе винним. Суд встановив йому заставу ​​у розмірі 15 000 доларів.

Переможцю лотереї також наказали уникати контактів із жінками, а також носити електронний браслет, щоб запобігти порушенню наказу.

Але до виграшу чоловік мав постійні проблеми із законом у США.

Нагадаємо, що Австралія розшукує щасливого переможця лотереї, який виграв близько 60 мільйонів євро. Ще 12 червня 2025 року один гравець правильно вгадав всі числа з лотереї та виграв джекпот, який склав 100 мільйонів австралійських доларів.

Також через десятиліття після виграшу в лотерею мільйонерка назвала це "прокляттям", оскільки воно привело її до "безглуздого" життя.