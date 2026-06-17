Рекордний джекпот: увесь континент цілий рік шукає нового мільйонера, який загадково зник
Австралія розшукує щасливого переможця лотереї, який виграв близько 60 мільйонів євро.
Ще 12 червня 2025 року один гравець правильно вгадав всі числа з лотереї та виграв джекпот, який склав 100 мільйонів австралійських доларів, а це 60,8 мільйона євро. Лише сім разів за всю історію лотереї джекпот сягав такої суми. Але чоловіка і досі не можуть знайти, пише Bild.
Подія сталася у невеликому газетному кіоску в передмісті мегаполіса Сідней. Усі з нетерпінням чекали лотерейного мільйонера, оскільки квиток був придбаний у маленькій крамниці. Минали дні, потім тижні та місяці, нарешті рік. Але донині ніхто не прийшов.
Відтоді в Австралії точаться численні спекуляції. Хто щасливий переможець? І чому він чи вона не забрали свій приз? Власники магазинів не знають, хто купив квиток. Вони так само спантеличені, як і решта країни.
Є версії, що гравець не усвідомлював, що виграв. Або, можливо, це був іноземець, який купив квиток під час відпустки, або квиток був загублений. З останньої причини оператор лотереї The Lott зберігає конфіденційність деталей виграшного квитка, щоб потенційні переможці могли звернутися до нього.
Відомо, що джекпот закінчується через сім років, тож ще є достатньо часу. Виграші в лотерею повністю звільнені від податків в Австралії, як і в Німеччині. Найбільший джекпот у Австралії на сьогоднішній день становив 200 мільйонів австралійських доларів (121,6 мільйона євро).
Нагадаємо, що через десятиліття після виграшу в лотерею мільйонерка назвала це "прокляттям", оскільки воно привело її до "безглуздого" життя.
Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.