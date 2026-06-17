Рекордный джекпот: весь континент целый год ищет нового миллионера, который таинственно исчез

Австралия разыскивает счастливого победителя лотереи, выигравшего около 60 миллионов евро.

Еще 12 июня 2025 года один игрок правильно угадал все номера в лотерее и выиграл джекпот в размере 100 миллионов австралийских долларов, что составляет 60,8 миллиона евро. Лишь семь раз за всю историю лотереи джекпот достигал такой суммы. Но мужчину до сих пор не могут найти, пишет Bild.

Событие произошло в небольшом газетном киоске в пригороде мегаполиса Сидней. Все с нетерпением ждали лотерейного миллионера, поскольку билет был куплен в маленькой лавке. Проходили дни, затем недели и месяцы, наконец год. Но до сих пор никто не появился.

С тех пор в Австралии ходят многочисленные слухи. Кто же счастливый победитель? И почему он или она не забрали свой приз? Владельцы магазинов не знают, кто купил билет. Они так же озадачены, как и вся остальная страна.

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Существуют версии, что игрок не осознавал, что выиграл. Или, возможно, это был иностранец, купивший билет во время отпуска, либо билет был утерян. По этой последней причине оператор лотереи The Lott сохраняет конфиденциальность данных выигрышного билета, чтобы потенциальные победители могли обратиться к нему.

Известно, что срок действия джекпота истекает через семь лет, так что времени ещё достаточно. Выигрыши в лотерею полностью освобождены от налогов в Австралии, как и в Германии. Самый крупный джекпот в Австралии на сегодняшний день составил 200 миллионов австралийских долларов (121,6 миллиона евро).

Напомним, что спустя десятилетие после выигрыша в лотерею миллионерша назвала это "проклятием", поскольку оно привело её к "бессмысленной" жизни.

Ранее "Фокус" сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, который ранее принимал таких звезд, как Джастин Бибер. Кроме того, они сняли сразу два пентхауса и наслаждались изысканными напитками.