Жизнь стала проклятьем: женщина выиграла огромные деньги в лотерею и пожалела

Спустя десятилетие после выигрыша в лотерею миллионерша назвала это "проклятием", поскольку оно привело ее к "бессмысленной" жизни.

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Услышать, как все шесть цифр на вашем билете зачитываются в лотерее Powerball, — это предел мечтаний, но для одной женщины, которая живет этой мечтой, это стало кошмаром. В возрасте всего 18 лет она выиграла в лотерею, и хотя она не рассказала, сколько именно, она намекнула, что ей никогда не придется работать долгое-долгое время. Об этом сообщает издание Unilad.

Спустя десять лет ей 28 лет, и она обратилась к обществу, чтобы спросить, что она может сделать, чтобы придать своей жизни смысл.

"Я выиграла в лотерею, когда мне едва исполнилось 18. К счастью, я не была настолько глупа, чтобы потратить все деньги: я купила небольшой дом и в течение последних 10 лет жила там, ничего не делая, общаясь с незнакомцами в Интернете, я даже завела отношения на расстоянии", — написала она.

Она продолжила: "Сейчас мне 28, и у меня нет никакой социальной жизни, никакого смысла в жизни, никаких увлечений. Я понимаю, что мне скоро исполнится 30. Я не работала ни дня в своей жизни и никогда не работала, все потому, что мне это было не нужно. Сейчас все мои счета оплачены, но я знаю, что это не будет длиться вечно. Я чувствую, что выигрыш в лотерею был проклятием, потому что у меня нет направления, нет хобби, нет личности на самом деле. Я понимаю, что я в привилегированном положении, потому что у меня все еще есть немного денег, чтобы продолжать, но я схожу с ума, потому что не знаю, что еще делать, как еще развиваться. Я одинока, и жизнь кажется бессмысленной".

Большинство комментаторов посоветовали ей заняться хобби. Хотя некоторые предлагали ей потратить свое время на поиски способов инвестирования своего состояния, а также на волонтерство в местном сообществе.

Она ответила: "В этом-то и проблема. Я немного боюсь приумножать свои деньги, так сказать. Когда я была моложе и это стало известно в новостях, ко мне обращалось много "инвесторов", но меня предупреждали, что они могут быть мошенниками / я потеряю деньги, поэтому я решила никогда их не инвестировать".

А кто-то другой прокомментировал: "Боже, я бы хотел быть тем, кто выиграл в лотерею. Если бы я был на твоем месте, я бы составил список целей от семьи до карьеры и начал бы работать оттуда".

На что она ответила: "Это проклятье, поверь мне. Интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы у меня не было этого "легкого пути". Я не знаю, с чего начать. Я не знаю, чего хочу от семьи, я женщина, но никто никогда не мог воспринимать меня всерьез".

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.