"Лотерейное проклятие": мужчина признался, что легкие деньги разрушили его жизнь

Большинство людей мечтают о выигрыше в лотерею, но главный герой этой истории уверен, что внезапное богатство превратило его жизнь в настоящий кошмар.

Related video

28-летний мужчина, сорвавший крупный джекпот в лотерее сразу после своего 18-летия, признался, что денежный приз разрушил его жизнь. На популярном форуме Reddit он рассказал, как отсутствие необходимости работать и стремиться к целям превратило его существование в бессмысленное проживание дней.

Большинство людей мечтают о выигрыше в лотерею, но герой этой истории считает, что легкие деньги сделали его жизнь кошмаром. Когда мужчина стал обладателем внезапного богатства, он решил просто наслаждаться жизнью. Первым его приобретением стал небольшой дом, где он прожил последние 10 лет, не задумываясь о будущем.

Однако, вместо того чтобы разумно вложить деньги и заняться саморазвитием, мужчина признается, что потратил лучшие годы на развлечения: увлекался компьютерными играми, смотрел фильмы и часами зависал в интернете. Он даже пробовал построить отношения на расстоянии, но безуспешно.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Попытка получить высшее образование также не увенчалась успехом. В какой-то момент он поступил на юридический факультет, но вскоре потерял мотивацию и бросил учебу, попутно растранжирив значительную часть денег. Сейчас, осознав, что ему уже 28 лет, он испытывает тревогу из-за отсутствия опыта работы, социальных связей и жизненной цели.

"Мне кажется, что выигрыш в лотерею стал проклятием, потому что у меня нет ни направления, ни увлечений, ни даже личности", — признается он.

Комментаторы в сети предложили мужчине несколько вариантов выхода из ситуации: инвестировать оставшиеся средства, заняться волонтерской деятельностью, путешествовать или попробовать открыть собственное дело. Однако сам он пока не знает, как поступить лучше и найти смысл в будущем.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.