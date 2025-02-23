"Лотерейне прокляття": чоловік зізнався, що легкі гроші зруйнували його життя

Більшість людей мріють про виграш у лотерею, але головний герой цієї історії впевнений, що раптове багатство перетворило його життя на справжній кошмар.

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28-річний чоловік, який зірвав великий джекпот у лотереї відразу після свого 18-річчя, зізнався, що грошовий приз зруйнував його життя. На популярному форумі Reddit він розповів, як відсутність необхідності працювати й прагнути до цілей перетворила його існування на безглузде проживання днів.

Більшість людей мріють про виграш у лотерею, але герой цієї історії вважає, що легкі гроші зробили його життя кошмаром. Коли чоловік став володарем раптового багатства, він вирішив просто насолоджуватися життям. Першим його придбанням став невеликий будинок, де він прожив останні 10 років, не замислюючись про майбутнє.

Однак замість того щоб розумно вкласти гроші та зайнятися саморозвитком, чоловік зізнається, що витратив найкращі роки на розваги: захоплювався комп'ютерними іграми, дивився фільми та годинами зависав в інтернеті. Він навіть пробував побудувати стосунки на відстані, але безрезультатно.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Спроба здобути вищу освіту також не увінчалася успіхом. У якийсь момент він вступив на юридичний факультет, але незабаром втратив мотивацію і кинув навчання, попутно розтринькавши значну частину грошей. Зараз, усвідомивши, що йому вже 28 років, він відчуває тривогу через відсутність досвіду роботи, соціальних зв'язків і життєвої мети.

"Мені здається, що виграш у лотерею став прокляттям, тому що у мене немає ні напрямку, ні захоплень, ні навіть особистості", — зізнається він.

Коментатори в мережі запропонували чоловікові кілька варіантів виходу із ситуації: інвестувати кошти, що залишилися, зайнятися волонтерською діяльністю, подорожувати або спробувати відкрити власну справу. Однак сам він поки що не знає, як вчинити краще і знайти сенс у майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси й насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний білет у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.