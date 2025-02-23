Життя стало прокляттям: жінка виграла величезні гроші в лотерею і пошкодувала

Через десятиліття після виграшу в лотерею мільйонерка назвала це "прокляттям", оскільки воно привело її до "безглуздого" життя.

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Почути, як усі шість цифр на вашому квитку зачитуються в лотереї Powerball, — це межа мрій, але для однієї жінки, яка живе цією мрією, це стало кошмаром. У віці всього 18 років вона виграла в лотерею, і хоча вона не розповіла, скільки саме, вона натякнула, що їй ніколи не доведеться працювати довгий-довгий час. Про це повідомляє видання Unilad.

Через десять років їй 28 років, і вона звернулася до суспільства, щоб запитати, що вона може зробити, щоб надати своєму життю сенс.

"Я виграла в лотерею, коли мені ледь виповнилося 18. На щастя, я не була настільки дурна, щоб витратити всі гроші: я купила невеликий будинок і впродовж останніх 10 років жила там, нічого не роблячи, спілкуючись із незнайомцями в Інтернеті, я навіть завела стосунки на відстані", — написала вона.

Вона продовжила: "Зараз мені 28, і в мене немає жодного соціального життя, жодного сенсу в житті, жодних захоплень. Я розумію, що мені скоро виповниться 30. Я не працювала жодного дня у своєму житті і ніколи не працювала, все тому, що мені це було не потрібно. Зараз усі мої рахунки оплачені, але я знаю, що це не триватиме вічно. Я відчуваю, що виграш у лотерею був прокляттям, тому що в мене немає напрямку, немає хобі, немає особистості насправді. Я розумію, що я в привілейованому становищі, тому що в мене все ще є трохи грошей, щоб продовжувати, але я божеволію, тому що не знаю, що ще робити, як ще розвиватися. Я самотня, і життя здається безглуздим".

Більшість коментаторів порадили їй зайнятися хобі. Хоча деякі пропонували їй витратити свій час на пошуки способів інвестування своїх статків, а також на волонтерство в місцевій громаді.

Вона відповіла: "У цьому-то й проблема. Я трохи боюся примножувати свої гроші, так би мовити. Коли я була молодшою і це стало відомо в новинах, до мене зверталося багато "інвесторів", але мене попереджали, що вони можуть бути шахраями / я втрачу гроші, тому я вирішила ніколи їх не інвестувати".

А хтось інший прокоментував: "Боже, я б хотів бути тим, хто виграв у лотерею. Якби я був на твоєму місці, я б склав список цілей від сім'ї до кар'єри і почав би працювати звідти".

На що вона відповіла: "Це прокляття, повір мені. Цікаво, як би склалося моє життя, якби в мене не було цього "легкого шляху". Я не знаю, з чого почати. Я не знаю, чого хочу від сім'ї, я жінка, але ніхто ніколи не міг сприймати мене всерйоз".

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний квиток у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.