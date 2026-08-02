"Людина-павук" потрапив на камери спостереження, ризикуючи життям заради чоловіка в кріслі колісному (відео)

Хлопець у костюмі Людини-павука став справжньою зіркою соцмереж, коли зробив справжній героїчний вчинок серед білого дня на очах у десятків людей.

І це були не зйомки якогось ролика, а реальна історія, про яку пише Daily Star.

Ім'я героя — Крістофер Хелленталь, котрий саме вирушив на вечірку в стилі супергероїв і вирішив вбратися Людиною-павуком.

Крістофер сидів у своєму червоному джипі, чекаючи на світлофорі. Побачивши, що чоловік в інвалідному візку не може перетнути дорогу з шістьма смугами руху в Джонсборо (штат Арканзас, США), він, не роздумуючи, кинувся на допомогу.

Хелленталь вибіг з авто і відкотив чоловіка в кріслі в безпечне місце за кілька секунд до того, як спалахнуло зелене світло, і потік машин продовжив рух.

Цей момент був зафіксований камерою відеоспостереження, а пізніше місцева поліція поділилася їм у соціальних мережах, подякувавши Хелленталю за допомогу чоловікові у переході через пішохідний перехід.

Відео дня

"У мене був приплив адреналіну. Я просто думав: "Я в цьому костюмі; буде досить кумедно", — розповідав потім Крістофер.

Після того, як старий був врятований, він повернувся до авто. За його словами, він завжди "був фанатом Людини-павука".

Коли поліцейське управління Джонсборо опублікувало відео у Facebook, воно швидко стало вірусним, зібравши десятки тисяч "лайків" у соціальній мережі.

За словами речника поліцейського департаменту Саллі Сміт, за сім років роботи вона ніколи нічого подібного не бачила.

Ім'я чоловіка в колісному кріслі правоохоронці не розкривають.

Нагадаємо, у кінотеатрах вийшла нова частина пригод Людини-павука під назвою "Людина павук: Абсолютно новий день".

Також повідомлялося, що зустріч серфера з акулою на каліфорнійському пляжі закінчилася благополучно завдяки пильності оператора дрону. Чоловік, який спостерігав за ситуацією з повітря, швидко зреагував і, мабуть, урятував йому життя.