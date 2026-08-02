"Человек-паук" попал на камеры наблюдения, рискуя жизнью ради мужчины в кресле-коляске (видео)

Парень в костюме Человека-паука стал настоящей звездой соцсетей, когда совершил настоящий героический поступок среди бела дня на глазах у десятков людей.

И это были не съемки какого-то ролика, а вполне реальная история, о которой пишет Daily Star.

Имя героя — Кристофер Хелленталь, который как раз отправился на вечеринку в стиле супергероев и решил нарядиться Человеком-пауком.

Кристофер сидел в своем красном джипе, ожидая на светофоре. Увидев, что мужчина в инвалидной коляске не может пересечь дорогу с шестью полосами движения в Джонсборо (штат Арканзас, США), он, не раздумывая, бросился на помощь.

Хелленталь выбежал из авто и откатил мужчину в кресле в безопасное место за несколько секунд до того, как загорелся зеленый свет, и поток машин продолжил движение.

Відео дня

Этот момент был запечатлен камерой видеонаблюдения, а позже местная полиция поделилась им в социальных сетях, поблагодарив Хелленталя за помощь мужчине в переходе через пешеходный переход.

"У меня был прилив адреналина. Я просто думал: "Я в этом костюме; будет довольно забавно", — рассказывал потом Кристофер.

После того, как старик был спасен, он вернулся в авто. По его словам, он всегда "был фанатом Человека-паука".

Когда полицейское управление Джонсборо опубликовало видео в Facebook, оно быстро стало вирусным, собрав десятки тысяч "лайков" в социальной сети.

По словам пресс-секретаря полицейского департамента Салли Смит, за семь лет работы она никогда ничего подобного не видела.

Имени мужчины в кресле колесном правоохранители не раскрывают.

Напомним, в кинотеатрах вышла новая часть приключений Человека-паука под названием "Человек паук: Абсолютно новый день".

Также сообщалось, что встреча серфера с акулой на калифорнийском пляже закончилась благополучно благодаря бдительности оператора дрона. Мужчина, наблюдавший за ситуацией с воздуха, быстро среагировал и, вероятно, спас ему жизнь.