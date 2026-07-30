Рядом с серфером появилась огромная акула: пилот дрона пошел на необычный шаг (видео)

Встреча серфера с акулой на калифорнийском пляже закончилась благополучно благодаря бдительности оператора дрона. Мужчина, наблюдавший за ситуацией с воздуха, быстро среагировал и, вероятно, спас ему жизнь.

Благодаря кадрам, снятым с дрона, фотографу и пилоту Нику Бертоккини удалось заметить большую акулу, которая кружила прямо у доски серфера Рекса на пляже Сискейп в Аптосе, штат Калифорния, пишет GeekWeek.

После того, как эти кадры были опубликованы в сети. На видео было видно, что Рекс спокойно сидел на своей доске, не обращая внимания на то, что происходило под водой. В это время рядом появляется большой тёмный силуэт акулы, а затем она кружит вокруг серфера.

В какой-то момент акула подплыла, а затем отошла. Поняв, что может произойти дальше, Ник решил действовать. Он увеличил обороты двигателей дрона, издал громкий шум и полетел в сторону акулы. Тогда звук услышал Рекс. Именно в этот момент серфер быстро понял, что происходит, развернулся и начал грести к берегу.

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Затем Рекс подошёл к фотографу на берегу и рассказал, что теперь часто видит акул на пляже.

В свою очередь, видео, опубликованное в Instagram фотографом, начали распространять известные СМИ, в частности NBC Bay Area, KSBW, ABC7 и New York Post.

Оператор дрона спас жизнь серферу

Известно, что акулы — обычное явление у центрального побережья Калифорнии. По данным Калифорнийского департамента дикой природы, нападения акул происходят крайне редко. Однако власти рекомендуют серферам и отдыхающим быть внимательными, в частности избегать купания на рассвете и в сумерках, а также следить за текущей ситуацией на море.

В свою очередь, фотограф Ник Бертоккини, который регулярно летает на дроне вдоль побережья, часто фиксирует взаимодействие акул с людьми. По его словам, большинство встреч заканчиваются без инцидентов, поскольку акулы обычно просто проявляют интерес к людям, но почти всегда уплывают.

Напомним, что крупнейшую белую акулу, когда-либо замеченную в Атлантическом океане, обнаружили впервые за несколько месяцев. Вероятно, она направляется к Кейп-Коду, а затем к восточному побережью Канады.

Кроме того, в Бразилии акула Ритинья в океанариуме Рио-де-Жанейро делала прогнозы на матчи Чемпионата мира.