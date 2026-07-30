Поруч із серфером з'явилася величезна акула: пілот дрона вдався до незвичного кроку (відео)

Зустріч серфера з акулою на каліфорнійському пляжі мала щасливий кінець завдяки пильності оператора дрона. Чоловік, спостерігаючи за ситуацією з повітря, відреагував швидко та ймовірно врятував його життя.

Завдяки кадрам, знятим з дрона, фотографа і пілота Ніка Бертоккіні вдалося помітити велику акулу, яка кружляла прямо біля дошки серфера Рекса на пляжі Сіскейп в Аптосі, що в штаті Каліфорнія, пише GeekWeek.

Після того, як у мережі було опубліковано ці кадри. На відео було видно, що Рекс спокійно сидів на своїй дошці, не звертаючи уваги на те, що відбувається під водою. У той час великий темний силует акули з'являється поруч, а потім кружляє навколо серфера.

У якийсь момент акула підпливла, а потім відійшла. Зрозумівши, що може статися далі, Нік вирішив діяти. Він збільшив обороти двигунів дрона та видав гучний шум і полетів у напрямку акули. Тоді звук почув Рекс. Саме тоді серфер швидко зрозумів, що відбувається, розвернувся і почав гребти до берега.

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Потім Рекс підійшов на березі до фотографа та розповів, що тепер часто на пляжі бачить акул.

Натомість відзняте відео у Instagram фотографа, почали поширювати відомі ЗМІ, зокрема, NBC Bay Area, KSBW, ABC7 та New York Post.

Оператор дрона врятував життя серферу

Відомо, що акули є звичайним явищем біля центрального узбережжя Каліфорнії. За даними Каліфорнійського департаменту дикої природи, напади акул трапляються вкрай рідко. Але влада рекомендує серферам та відпочивальникам бути уважним, зокрема уникати купання на світанку та в сутінках, а також стежити за поточною ситуацією на морі.

Натомість фотограф Нік Бертоккіні, який регулярно літає на дроні вздовж узбережжя, часто фіксує взаємодію акул з людьми. За його словами, більшість зустрічей закінчуються без інцидентів, оскільки акули зазвичай просто цікавляться людьми, але майже завжди тікають.

Нагадаємо, що найбільшу велику білу акулу, коли-небудь бачили в Атлантичному океані, помітили вперше за кілька місяців. Ймовірно, що вона прямує до Кейп-Коду, а потім до східного узбережжя Канади.

Також у Бразилії акула Рітінья в океанаріумі Рио-де-Жанейро займалася прогнозами на матчі Чемпіонату світу.