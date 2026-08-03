Працівниця розповіла, що відбувається, якщо хтось помирає у Діснейленді та інші секрети

Одна з найпопулярніших міських легенд свідчить, що "ніхто не вмирає" у Діснейленді, а подібні випадки ретельно приховуються, щоб не зіпсувати казкову атмосферу. Але в Діснейленд і так вистачає секретів.

Для мільйонів відвідувачів щороку тематичні парки Діснея – це "найщасливіше місце на Землі" – ідеально спланований світ, де оживають казки. Але за красивим фасадом ховається безліч таємниць, оскільки діснеївську атмосферу забезпечують тисячі працівників, які непомітно пересуваються підземними тунелями, повідомляє Daily Mail.

Компанія Disney незмінно лідирує за відвідуваністю тематичних парків по всьому світу, займаючи чотири з перших п'яти місць у рейтингу. І в США ходять міські легенди про те, що "у Діснейленді ніхто не вмирає". Згідно з даними пошукових запитів Google, це одне з найпоширеніших питань про Disney.

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Ніхто не вмирає у Діснейленді – що ховається під популярною міською легендою

Попри поширені в інтернеті міфи, за минулі десятиліття в парках було зафіксовано кілька випадків смерті внаслідок невідкладних медичних ситуацій.

Нещодавно, 2 квітня, у 54-річного чоловіка стався серцевий напад у парку Magic Kingdom в Орландо, штат Флорида. Він катався на атракціоні "It's a Small World" на човні. Раніше на цьому ж атракціоні померла 22-річна жінка.

У багатьох подібних випадках невідкладної медичної допомоги пацієнтів доставляють на машині швидкої допомоги до найближчої лікарні, де лікарі вживають необхідних заходів. Офіційна заява зазначає: "якщо це доречно". Це підживлює давню оману про те, що смертельні випадки ніколи не трапляються "у Діснеї".

Немає жодних підстав вважати, що компанія Disney колись перешкоджала наданню медичної допомоги хворій людині з метою її транспортування за межі парку.

Але в Діснейленд є правило що стосується смерті, а саме, розвіювання праху домашніх тварин, або людей. Це виявилося серйозною проблемою.

Це суворо заборонено, і будь-хто, хто спробує попрощатися таким чином, може бути негайно виведений з парку під конвоєм.

Це явище отримало назву "Код бабуся" або "Очищення за допомогою повітряного фільтра", що означає спеціалізований протокол очищення.

Атракціони у разі тимчасово закриваються, поки кваліфікований персонал прибирає останки, використовуючи методи роботи з біологічно небезпечними матеріалами.

Підземні тунелі під Діснейлендами

І головний секрет Діснейлендів у тому, що під ними приховані підземні тунелі. Наприклад, у Magic Kingdom у Флориді їх називають "утилідори".

Таємні тунелі під Діснейлендом

Вони були побудовані на рівні землі ще до того, як на них було зведено сам парк, а це означає, що відвідувачі ходять тим, що фактично є дахом комплексу.

Ідея належала самому Уолту Діснею, який, як кажуть, засмутився, побачивши ковбоя з Frontierland, що прогулюється по Tomorrowland у перші роки існування Діснейленду. Він побоювався, що це миттєво зруйнує ретельно створену ілюзію того, що кожна тематична зона є окремим світом.

Підземна система Діснея включає адміністративні офіси, склад костюмів, перукарню для співробітників під назвою Kingdom Kutters і їдальню для персоналу.

Таємна квартира Уолта Діснея

Звичайно, до того, як хтось почав працювати в Disney, був сам Дісней: піонер анімації, який народився в Чикаго, який розробив перший Діснейленд в Анахаймі, штат Каліфорнія, ще до його відкриття у 1955 році.

У першому Діснейленді є квартира Уолта Діснея

Над пожежною станцією на Головній вулиці знаходиться особиста квартира Уолта Діснея, побудована для того, щоб він міг залишатися там на ніч, спостерігаючи за роботою парку у перші роки його існування. Ця квартира досі існує і на знак поваги до творця на вікні завжди світиться лампа.

Нагадаємо, раніше відео із загадковим чорним кільцем, що зависло над Діснейлендом в Анахаймі (штат Каліфорнія, США), викликало справжній ажіотаж у соцмережах.

Також у соцмережах показали, як виглядає ще одна загадкова локація Діснейленду : "Острів пригод" (Discovery Island), який закрили 1999 року.