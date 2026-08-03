Работница рассказала, что происходит, если кто-то умирает в Диснейленде и другие секреты

Одна из самих популярных городских легенд гласит, что "никто не умирает" в Диснейленде, а подобные случаи тщательно скрываются, чтобы не испортить сказочную атмосферу. Но в Диснейленде и так хватает секретов.

Для миллионов посетителей каждый год тематические парки Диснея — это "самое счастливое место на Земле" — идеально спланированный мир, где оживают сказки. Но за красивым фасадом скрывается множество тайн, так как диснеевскую атмосферу обеспечивают тысячи работников, которые незаметно передвигаются по подземнеым туннелям, сообщает Daily Mail.

Компания Disney неизменно лидирует по посещаемости тематических парков по всему миру, занимая четыре из пяти первых мест в рейтинге. И в США ходят городские легенды о том, что "в Диснейленде никто не умирает". Согласно данным поисковых запросов Google, это один из самых часто задаваемых вопросов о Disney.

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Никто не умирает в Диснейленде – что скрывается под популярной городской легендой

Вопреки распространенным в интернете мифам, за прошедшие десятилетия в парках было зафиксировано несколько случаев смерти в результате неотложных медицинских ситуаций.

Совсем недавно, 2 апреля, у 54-летнего мужчины случился сердечный приступ в парке Magic Kingdom в Орландо, штат Флорида. Он катался на аттракционе "It's a Small World" на лодке. Ранее на этом же аттракционе скончалась 22-летняя женщина.

Во многих подобных случаях неотложной медицинской помощи пациентов доставляют на машине скорой помощи в ближайшую больницу, где врачи принимают необходимые меры. Официальное заявление, отмечает: "если это уместно". Это подпитывает давнее заблуждение о том, что смертельные случаи никогда не происходят "в Диснее".

Нет никаких оснований полагать, что компания Disney когда-либо препятствовала оказанию медицинской помощи больному человеку с целью его транспортировки за пределы парка.

Но в Диснейлендах есть правило касающееся смерти, а именно, развеивания праха домашних животных, или людей. Это оказалось серьезной проблемой.

Это строго запрещено, и любой, кто попытается попрощаться таким образом, может быть немедленно выведен из парка под конвоем.

Это явление получило название "Код бабушка" или "Очистка с помощью воздушного фильтра", что означает специализированный протокол очистки.

Аттракционы в таких случаях временно закрываются, пока квалифицированный персонал извлекает останки, используя методы работы с биологически опасными материалами.

Подземные туннели под Диснейлендами

И главный секрет Диснейлендов в том, что под ними скрыты подземные туннели. Например, в Magic Kingdom во Флориде их называют "утилидоры".

Тайные туннели под Диснейлендом

Они были построены на уровне земли еще до того, как на них был возведен сам парк, а это значит, что посетители ходят по тому, что фактически является крышей комплекса.

Идея принадлежала самому Уолту Диснею, который, как говорят, расстроился, увидев ковбоя из Frontierland, прогуливающегося по Tomorrowland в первые годы существования Диснейленда. Он опасался, что это мгновенно разрушит тщательно созданную иллюзию того, что каждая тематическая зона представляет собой отдельный мир.

Подземная система Диснея включает в себя административные офисы, склад костюмов, парикмахерскую для сотрудников под названием Kingdom Kutters и столовую для персонала.

Тайная квартира Уолта Диснея

Конечно, до того, как кто-либо начал работать в Disney, был сам Дисней: пионер анимации, родившийся в Чикаго, который разработал первый Диснейленд в Анахайме, штат Калифорния, еще до его открытия в 1955 году.

В первом Диснейленде есть квартира Уолта Диснея

Над пожарной станцией на Главной улице находится личная квартира Уолта Диснея, построенная для того, чтобы он мог оставаться там на ночь, наблюдая за работой парка в первые годы его существования. Эта квартира до сих пор существует и в знак уважения к создателю на окне всегда горит лампа.

Напомним, ранее видео с загадочным черным кольцом, зависшим над Диснейлендом в Анахайме (штат Калифорния, США), вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях.

Также в соцсетях показали, как выглядит еще одна загадочная локация Диснейленда: "Остров приключений" (Discovery Island), который закрыли в 1999 году.