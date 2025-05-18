Легендарный остров Disney: как выглядит знаменитая локация после закрытия в 1999-м (фото)

Остров приключений (Discovery Island) был одной из самых известных локаций вселенной Disney в течение нескольких десятилетий. Но финансовые проблемы компании, а также убыточность этой зоны привели к ее закрытию в 1999-м, а сейчас место остается недоступным для посетителей.

Related video

Об этом сообщает издание Mirror.

Журналисты пишут, что сам остров существует почти с самого начала существования парка развлечений Walt Disney World. Сначала он открылся как Остров сокровищ (Treasury Island), вдохновленный одноименным пиратским приключенческим фильмом Disney 1950 года. В 1977 году его переименовали в "Остров приключений" (Discovery Island).

Старая лодка на Острове приключений (фото: Offhand Disney)

Ранее до тропического острова можно было добраться только на лодке, а здесь обитало множество животных, включая экзотических птиц, гигантских черепах и даже один из самых больших вольеров в мире. Однако со временем оказалось, что эта локация стала убыточной для компании, и в конце концов ее закрыли 8 апреля 1999 года.

Сейчас остров остается заброшенным, и вокруг него работают другие популярные парки развлечения компании Диснея как Disney's Contemporary Resort, Wilderness Lodge и Fort Wilderness Resort. Несмотря на видимость острова из других местностей, доступ сюда запрещен для всех лиц, а нарушение частной территории наказывается штрафом.

Заброшенные помещения острова после закрытия в 1999-м (фото: Offhand Disney)

Во время пандемии коронавируса, осенью 2020 года был арестован 42-летний мужчина. Он прокрался на остров и разбивал лагерь на несколько дней, однако его разоблачили охранники и передали полиции. Впоследствии стало известно, что мужчине выписали огромный штраф, сумма которого не разглашается.

Журналисты пишут, что пока Disney не имеет планов открывать эту локацию в ближайшее время. Поэтому данное место находится в законсервированном состоянии, а его дальнейшая судьба пока остается неизвестной.

Ранее стало известно об истории британского острова Грюйнард. Этот клочок суши прошел путь от базы пиратов до необитаемого острова, а во времена Второй мировой стал полигоном для испытаний биологического оружия.

Впоследствии сообщалось, что студент купил целый остров и строит дом своими руками. Американец Оливер Рассел купил остров в Финляндии за 31 тысячу долларов и теперь строит там дом и сауну. Покупка для мужчины стала возможностью осуществить мечту детства.