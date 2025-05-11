История острова Груинард: от полигона биологического оружия до пригодного для жизни места (фото)

Остров Груинард, расположенный у берегов Шотландии, прошел путь от места для базы пиратов до необитаемого острова, а во времена Второй мировой стал полигоном для испытаний биологического оружия. Однако со временем на небольшой клочок суши снова вернулась жизнь.

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Историю острова рассказывает издание Daily Express.

Журналисты пишут, что несмотря на небольшие размеры острова он несет в себе "темную историю биологической войны", которая сделала остров непригодным для жизни на десятилетия. До 1942 года остров был необитаемым. И в течение 17-19 века он был лесистым островом, место сбора пиратов, а до 1920-х годов, когда этот клочок суши стал необитаемым, на нем жили шесть человек.

Однако во времена Второй мировой войны, британские ученые использовали остров для жуткого эксперимента под названием "Операция Вегетарианец". Именно тогда ученые отправились на остров, который был приобретен военными. Его начали использовать как испытательную площадку для тестирования спор сибирской язвы как оружия против нацистской Германии.

Эксперименты военных на острове во время Второй мировой войны

Для подопытных ученые использовали стада овец, а затем возле них взорвали бомбы, наполненные смертельным веществом. Хотя взрывы не были визуально впечатляющими, невидимое распространение спор оказалось катастрофическим.

Хотя сибирскую язву так и не применили в войне, эксперимент оставил остров безвозвратно загрязненным. К 1945 году правительство признало Груинард "слишком опасным" для жизни людей или животных, и он был закрыт на неопределенный срок.

Остров Груинард стал непригодным из-за экспериментов военным (фото: Getty Images)

Темная история острова оставалась засекреченной до 1980-х годов, когда активисты в рамках операции "Темная жатва" требовали дезактивации. Лишь в 1997 году полные детали испытаний сибирской язвы были обнародованы после рассекречивания всех документов.

В результате масштабных работ по очистке, загрязненный грунт был удален и сожжен, а остальная земля облита морской водой и формальдегидом. К 1987 году подопытных овец снова завезли на территорию. Только после того, как они остались здоровыми, правительство в 1990 году объявило остров свободным от сибирской язвы, окончательно удалив десятилетиями давние предупредительные знаки.

Несмотря на дезактивацию, жуткое прошлое Груинарда продолжало преследовать его. В 2022 году пожар охватил остров, а очевидцы описывали апокалиптическую сцену как "адский огонь".

После ликвидации пожара сейчас на острове живут только заново завезенные овцы. Также в планах правительства построить там маяк или гидрометстанцию для проведения замеров атмосферных явлений.

Ранее сообщалось, что на шотландском острове археологи раскопали подземную камеру. Эксперты, которые исследовали находку, идентифицировали ее как подземное хранилище позднего железного века.

Впоследствии стало известно, как столица острова превратилась в город-призрак. Плимут, некогда оживленная столица карибского острова Монтсеррат, оказался погребен под метрами вулканического пепла после двух разрушительных извержений вулкана Суфриер-Хиллз в 1995 и 1997 годах.