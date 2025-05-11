Історія острову Грюйнард: від полігону біологічної зброї до придатного для життя місця (фото)

Острів Грюйнард, розташований біля берегів Шотландії, пройшов шлях від місця для бази піратів до безлюдного острова, а в часи Другої світової став полігоном для випробувань біологічної зброї. Однак з часом на невеликий клаптик суші знову повернулося життя.

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Історію острова розповідає видання Daily Express.

Журналісти пишуть, що попри невеликі розміри острова він несе в собі "темну історію біологічної війни", яка зробила острів непридатним для життя на десятиліття. До 1942 року острів був безлюдним. Та протягом 17-19 сторіччя він був лісистим островом, місце збору піратів, а до 1920-х років, коли цей клаптик суші став безлюдним, на ньому мешкали шестеро чоловік.

Однак у часи Другої світової війни, британські вчені використали острів для моторошного експерименту під назвою "Операція Вегетаріанець".Саме тоді науковці відправилися на острів, який був придбаний військовими. Його почали використовувати як випробувальний майданчик для тестування спор сибірської виразки як зброї проти нацистської Німеччини.

Експерименти військових на острові під час Другої світової війни

Для піддослідних науковці використали стада овець, а потім біля них підірвали бомби, наповнені смертельною речовиною. Хоча вибухи не були візуально вражаючими, невидиме поширення спор виявилося катастрофічним.

Хоча сибірську виразку так і не застосували у війні, експеримент залишив острів безповоротно забрудненим. До 1945 року уряд визнав Грюйнард "занадто небезпечним" для життя людей чи тварин, і він був закритий на невизначений термін.

Острів Грюйнард став непридатним через експерименти військовим (фото: Getty Images)

Темна історія острова залишалася засекреченою до 1980-х років, коли активісти в рамках операції "Темні жнива" вимагали дезактивації. Лише у 1997 році повні деталі випробувань сибірської виразки були оприлюднені після розсекречення всіх документів.

В результаті масштабних робіт з очищення, забруднений ґрунт було видалено та спалено, а решту землі облито морською водою та формальдегідом. До 1987 року піддослідних овець знову завезли на територію. Лише після того, як вони залишилися здоровими, уряд у 1990 році оголосив острів вільним від сибірської виразки, остаточно видаливши десятиліттями давні попереджувальні знаки.

Попри дезактивацію, моторошне минуле Грюйнарда продовжувало переслідувати його. У 2022 році пожежа охопила острів, а очевидці описували апокаліптичну сцену як "пекельний вогонь".

Після ліквідації пожежі наразі на острові мешкають лише заново завезені вівці. Також у планах уряду збудувати там маяк чи гідрометеостанцію для проведення замірів атмосферних явищ.

Раніше повідомлялося, що на шотландському острові археологи розкопали підземну камеру. Експерти, які досліджували знахідку, ідентифікували її як підземне сховище пізнього залізного віку.

Згодом стало відомо, як столиця острова перетворилася на місто-привид. Плімут, колись жвава столиця карибського острова Монтсеррат, виявився похований під метрами вулканічного попелу після двох руйнівних вивержень вулкана Суфрієр-Гіллз у 1995 і 1997 роках.