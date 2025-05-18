Легендарний острів Disney: як виглядає знаменита локація після закриття у 1999-му (фото)

Острів пригод (Discovery Island) був однією з найвідоміших локацій всесвіту Disney протягом кількох десятиліть. Та фінансові проблеми компанії, а також збитковість цієї зони призвели до її закриття в 1999-му, а наразі місцина залишається недоступною для відвідувачів.

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Про це повідомляє видання Mirror.

Журналісти пишуть, що сам острів існує майже з самого початку існування парку розваг Walt Disney World. Спочатку він відкрився як Острів скарбів (Treasury Island), натхненний однойменним піратським пригодницьким фільмом Disney 1950 року. У 1977 році його перейменували на "Острів пригод" (Discovery Island).

Старий човен на Острові пригод (фото: Offhand Disney)

Раніше до тропічного острова можна було дістатися лише на човні, а тут мешкало безліч тварин, включаючи екзотичних птахів, гігантських черепах і навіть один з найбільших вольєрів у світі. Однак з часом виявилося, що ця локація стала збитковою для компанії, і зрештою її закрили 8 квітня 1999 року.

Наразі острів залишається покинутим, та довкола нього працюють інші популярні парки розваги компанії Діснея як Disney’s Contemporary Resort, Wilderness Lodge та Fort Wilderness Resort. Попри видимість острова з інших місцин, доступ сюди є забороненим для всіх осіб, а порушення приватної території карається штрафом.

Покинуті приміщення острова після закриття в 1999-му (фото: Offhand Disney)

Під час пандемії коронавірусу, восени 2020 року було заарештовано 42-річного чоловіка. Він прокрався на острів і кілька днів там таборував, однак його викрили охоронці та передали поліції. Згодом стало відомо, що чоловіку виписали величезний штраф, сума якого не розголошується.

Журналісти пишуть, що наразі Disney не має планів відкривати цю локацію найближчим часом. Тому поки локація перебуває в законсервованому стані, а її подальша доля поки залиється невідомою.

Раніше стало відомо про історію британського острова Грюйнард. Цей клаптик суші пройшов шлях від бази піратів до безлюдного острова, а в часи Другої світової став полігоном для випробувань біологічної зброї.

Згодом повідомлялося, що студент купив цілий острів і будує будинок своїми руками. Американець Олівер Рассел купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю здійснити мрію дитинства.