Офіційні звіти британської авіації розкривають тривожні зустрічі пілотів із загадковою "літаючою тарілкою" поблизу лондонського аеропорту.

Пілоти комерційних літаків у Великій Британії детально описали інциденти, коли вони були близькі до зіткнення з неопізнаними літаючими об'єктами та підозрілими дронами. Одного разу до пасажирського літака Airbus, який заходив на посадку в лондонському аеропорту Гатвік, підлетів неопізнаний об'єкт у формі диска, пише Daily Star.

У подробицях, опублікованих британською радою Airprox, також повідомляють про дивні і небезпечні випадки.

"Пілот A319 повідомляє, що під час зниження та повороту ліворуч було помічено безпілотник, ймовірно, дископодібний у формі "літаючої тарілки", який летів дуже близько в протилежному напрямку, на тому ж рівні, що й вони, повз їхнє праве крило. Приблизно за 30-90 метрів від їхнього літака. Об'єкт виглядав як диск з темнішими мітками на краю, можливо, це був дрон, але точно невідомо", — йдеться в опублікованих британською радою Airprox звітах.

Відео дня

Після оцінки обставин майже зіткнення рада дійшла висновку, що безпека літака була "знижена". Крім того, схожий інцидент трапився того ж місяця біля аеропорту Хітроу, пов'язаний з літаком A321, екіпаж якого помітив безпілотник, що пролітав небезпечно близько.

"Пілот A321 повідомляє, що під час повороту ліворуч на базовий етап на LHR (над Марлоу) було помічено, як дрон пролетів лівою стороною літака на достатній близькості, щоб розгледіти такі деталі, як колір, форма та обертання окремих пропелерів", — йдеться в офіційних документах.

Відповідні звіти з'явилися після ще одного вражаючого інциденту, детально описаного, за участю військовослужбовців.

Два пілоти Королівських ВПС, які виконували місію з дозаправки в повітрі на висоті 16 000 футів над Північним морем біля узбережжя Норфолка, помітили неопізнаний літальний апарат.

Один пілот на борту був змушений зробити маневр, коли об'єкт пролетів повз нього на відстані лише від 30 до 45 метрів. Також повідомляється, що цього об'єкта не було видно на радарах.

Нагадаємо, що після публікації нових документів Пентагону про НЛО з'явилися чутки, що нібито публікація американськими військовими, спрямовані на чутливі ядерні об'єкти, відвертають увагу від жахливішої правди.

Також раніше Пентагон уже оприлюднював документи про НЛО, але тоді матеріалів було набагато більше.