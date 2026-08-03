"Летающая тарелка" чуть не столкнулась с самолетом: неопознанные объекты атакуют большие аэропорты ЕС

Официальные отчеты британской авиации раскрывают тревожные встречи пилотов с загадочной "летающей тарелкой" вблизи лондонского аэропорта.

Пилоты коммерческих самолетов в Великобритании подробно описали инциденты, когда они были близки к столкновению с неопознанными летающими объектами и подозрительными дронами. Однажды к пассажирскому самолету Airbus, заходившему на посадку в лондонском аэропорту Гатвик, подлетел неопознанный объект в форме диска, пишет Daily Star.

В подробностях, опубликованных британским советом Airprox, также сообщают об удивительных и опасных случаях.

"Пилот A319 сообщает, что во время снижения и поворота налево был замечен беспилотник, вероятно, дискообразный в форме "летающей тарелки", который летел очень близко в противоположном направлении, на том же уровне, что и они, мимо их правого крыла. края, возможно, это был дрон, но точно неизвестно", — говорится в опубликованных британским советом Airprox отчетах.

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После оценки обстоятельств почти столкновения совет пришел к выводу, что безопасность самолета была "снижена". Кроме того, схожий инцидент произошел в том же месяце возле аэропорта Хитроу, связанный с самолетом A321, экипаж которого заметил пролетавший опасно близко беспилотник.

"Пилот A321 сообщает, что при повороте налево на базовый этап на LHR (над Марлоу) был замечен, как дрон пролетел левой стороной самолета на достаточной близости, чтобы рассмотреть такие детали, как цвет, форма и вращение отдельных пропеллеров", — говорится в официальных документах.

Соответствующие отчеты появились после еще одного поразительного инцидента, подробно описанного, с участием военнослужащих.

Два пилота Королевских ВВС, выполнявших миссию по дозаправке в воздухе на высоте 16 000 футов над Северным морем у побережья Норфолка, заметили неопознанный летательный аппарат.

Один пилот на борту был вынужден совершить маневр, когда объект пролетел мимо него на расстоянии всего от 30 до 45 метров. Также сообщается, что этот объект не был виден на радарах.

Напомним, что после публикации новых документов Пентагона об НЛО появились слухи, что якобы публикация американскими военными, направленные на чувствительные ядерные объекты, отвлекают внимание от более ужасной правды.

Также ранее Пентагон уже обнародовал документы об НЛО, но тогда материалов было гораздо больше.