"Вгамуйся ": неслухняне ведмежа з конусом на голові діставало маму та стало зіркою (відео)
У мережі завірусилося відео із неслухняним ведмежам, де його мама-ведмедиця по колу знімає зі свого дитинча "капелюх".
Кумедний ролик та водночас дуже життєвий із родиною ведмедів набирає у мережі тисячі переглядів, реакцій та коментарів. На відео маленьке ведмежа носиться з червоним дорожнім конусом, його мама терпляче його знімає. Відповідні кадри з'явилися у соцмережі Threads.
Інцидент трапився в одному із зоопарків Японії. На відео видно, як ведмежа завзято надягає конус собі на голову та бігає довкола. Натомість мама-ведмедиця терпляче знімає "капелюх" із свого бешкетника, але той знову невпинно надягає атрибут на голову та ще й задерикувато тицяє ним матір.
Автор публікації коротко й влучно підписав відео: "Важко всім мамам".
"0% засудження, 100% розуміння": реакція мережі
Відео викликало багато емоцій серед користувачів, а у коментарі під дописом з'явилося багато цікавих дописів. Деякі батьки одразу впізнали на відео свої щоденні будні.
"Я чую її думки, атвічаю. "Господи…та вгамуйся ти, йой", — зізналася одна з дописувачок. Вона каже, що буквально відчуває емоції ведмедиці.
Інші користувачі також підтримали цю думку, зауваживши, що малеча дуже мила, але маму розуміють абсолютно всі.
- "Таке миле ведмежа)), але маму розуміють всі"
- "Так. 0% засудження, 100% розуміння"
Нагадаємо, що жінка встановила на своєму подвір'ї дитячий басейн для ведмедиці з ведмежатами. Авторка зняла це на відео й опублікувала в TikTok, викликавши неоднозначну реакцію в аудиторії.
Також власниця приватного будинку зняла відео диких звірів, які охолоджувалися в її басейні.