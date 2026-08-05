"Вгамуйся ": неслухняне ведмежа з конусом на голові діставало маму та стало зіркою (відео)

У мережі завірусилося відео із неслухняним ведмежам, де його мама-ведмедиця по колу знімає зі свого дитинча "капелюх".

Кумедний ролик та водночас дуже життєвий із родиною ведмедів набирає у мережі тисячі переглядів, реакцій та коментарів. На відео маленьке ведмежа носиться з червоним дорожнім конусом, його мама терпляче його знімає. Відповідні кадри з'явилися у соцмережі Threads.

Кумедне ведмежа

Інцидент трапився в одному із зоопарків Японії. На відео видно, як ведмежа завзято надягає конус собі на голову та бігає довкола. Натомість мама-ведмедиця терпляче знімає "капелюх" із свого бешкетника, але той знову невпинно надягає атрибут на голову та ще й задерикувато тицяє ним матір.

Автор публікації коротко й влучно підписав відео: "Важко всім мамам".

Відео дня

Кумедне ведмежа з капелюхом стало зіркою мережі Фото: Скріншот

"0% засудження, 100% розуміння": реакція мережі

Відео викликало багато емоцій серед користувачів, а у коментарі під дописом з'явилося багато цікавих дописів. Деякі батьки одразу впізнали на відео свої щоденні будні.

"Я чую її думки, атвічаю. "Господи…та вгамуйся ти, йой", — зізналася одна з дописувачок. Вона каже, що буквально відчуває емоції ведмедиці.

Інші користувачі також підтримали цю думку, зауваживши, що малеча дуже мила, але маму розуміють абсолютно всі.

"Таке миле ведмежа)), але маму розуміють всі"

"Так. 0% засудження, 100% розуміння"

Нагадаємо, що жінка встановила на своєму подвір'ї дитячий басейн для ведмедиці з ведмежатами. Авторка зняла це на відео й опублікувала в TikTok, викликавши неоднозначну реакцію в аудиторії.

Також власниця приватного будинку зняла відео диких звірів, які охолоджувалися в її басейні.