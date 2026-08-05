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"Вгамуйся ": неслухняне ведмежа з конусом на голові діставало маму та стало зіркою (відео)

Вірусне відео з ведмежам з конусом
Ведмежа із зоопарку Японії | Фото: Скріншот

У мережі завірусилося відео із неслухняним ведмежам, де його мама-ведмедиця по колу знімає зі свого дитинча "капелюх".

Кумедний ролик та водночас дуже життєвий із родиною ведмедів набирає у мережі тисячі переглядів, реакцій та коментарів. На відео маленьке ведмежа носиться з червоним дорожнім конусом, його мама терпляче його знімає. Відповідні кадри з'явилися у соцмережі Threads.

Кумедне ведмежа

Інцидент трапився в одному із зоопарків Японії. На відео видно, як ведмежа завзято надягає конус собі на голову та бігає довкола. Натомість мама-ведмедиця терпляче знімає "капелюх" із свого бешкетника, але той знову невпинно надягає атрибут на голову та ще й задерикувато тицяє ним матір.

Автор публікації коротко й влучно підписав відео: "Важко всім мамам".

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Кумедне відео з ведмежам викликало хвилю коментарів
Кумедне ведмежа з капелюхом стало зіркою мережі
Фото: Скріншот

"0% засудження, 100% розуміння": реакція мережі

Відео викликало багато емоцій серед користувачів, а у коментарі під дописом з'явилося багато цікавих дописів. Деякі батьки одразу впізнали на відео свої щоденні будні.

"Я чую її думки, атвічаю. "Господи…та вгамуйся ти, йой", — зізналася одна з дописувачок. Вона каже, що буквально відчуває емоції ведмедиці.

Інші користувачі також підтримали цю думку, зауваживши, що малеча дуже мила, але маму розуміють абсолютно всі.

  • "Таке миле ведмежа)), але маму розуміють всі"
  • "Так. 0% засудження, 100% розуміння"

Нагадаємо, що жінка встановила на своєму подвір'ї дитячий басейн для ведмедиці з ведмежатами. Авторка зняла це на відео й опублікувала в TikTok, викликавши неоднозначну реакцію в аудиторії.

Також власниця приватного будинку зняла відео диких звірів, які охолоджувалися в її басейні.