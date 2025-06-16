Жінка поставила у саду басейн для дітей: туди залізли незвані "чотирилапі гості" (фото)

Жінка встановила на своєму подвір'ї дитячий басейн для ведмедиці з ведмежатами. Авторка зняла це на відео й опублікувала в TikTok, викликавши неоднозначну реакцію в аудиторії.

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Її ролик розділив користувачів на два табори: одні захоплюються "добротою до природи", інші попереджають про серйозні ризики.

У кадрі можна побачити, як ведмедиця та її дитинчата досліджують на подвір'ї невеликий басейн, наповнений водою. В описі зазначається: "Я купила мамі-ведмедиці та її ведмежатам басейн". Звірята зацікавлено ходять навколо штучної водойми, а потім прямують до дерева.

Потенційні ризики

Доктор Рей Вінн-Грант, еколог і ведуча серіалу "Дике королівство Омахи" на каналі NBC, в інтерв'ю журналу Newsweek розповіла про потенційні ризики такої поведінки. "Багато хто вважає, що ведмедів приваблює лише їжа, однак такі речі, як басейни, також можуть викликати їхню цікавість. Ці тварини шукають будь-яку можливість охолодитися, і басейни не є винятком", — попереджає експерт.

Сама авторка відео визнала в коментарях потенційний ризик.

"Усе можливо, але я молюся, аби все пройшло добре. Моя вулиця приватна, на ній лише чотири будинки, і всі сусіди знають про присутність ведмедя, тому ми просто намагалися бути обережними", — зазначила жінка.

Ведмеді залізли у басейн Фото: TikTok

Реакція аудиторії

Коментарі під відео розділилися на два табори. Дехто попросив проявити обережність: "Будь ласка, будьте обережні. Все-таки, це дикі тварини". Водночас інші користувачі захоплюються побаченим: "Це так неймовірно круто!", "Це привілей, коли дикі тварини знаходять притулок на вашій території", "Просто дивовижно!".

Вінн-Грант пояснює, що ведмеді — природно допитливі тварини, які легко привчаються до нових умов, зокрема джерела води для охолодження.

Проблема полягає в тому, що позитивний досвід взаємодії з людьми може призвести до формування небезпечних звичок у тварин. Вони можуть почати регулярно відвідувати житлові райони, що підвищує ризик нещасних випадків.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американка Емі Холт із міста Норт-Бенд, штат Вашингтон, стала свідком дивної ситуації — до її оселі намагався пробратися ведмідь, скориставшись дверцятами для домашніх тварин. Жінка побачила хижака на вхідному ґанку завдяки камерам спостереження.

Тим часом у Каліфорнії, неподалік озера Тахо, на гірськолижному курорті Хевенлі, лижник на ім’я Тао Фенг ледь не зіткнувся з чорним ведмедем під час спуску з траси. За словами фахівців, такі ситуації стають дедалі частішими: через велику кількість залишеної людьми їжі ведмеді не впадають у зимову сплячку й активно рухаються цілорічно — і вдень, і вночі.

Також відомий випадок, коли ведмідь впав з дерева у США й ледь не розчавив мисливця.