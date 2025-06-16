Женщина поставила в саду бассейн для детей: туда залезли незваные "четвероногие гости" (фото)

Женщина установила в своем дворе детский бассейн для медведицы с медвежатами. Автор сняла это на видео и опубликовала в TikTok, вызвав неоднозначную реакцию у аудитории.

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Ее ролик разделил пользователей на два лагеря: одни восхищаются "добротой к природе", другие предупреждают о серьезных рисках.

В кадре можно увидеть, как медведица и ее детеныши исследуют во дворе небольшой бассейн, наполненный водой. В описании отмечается: "Я купила маме-медведице и ее медвежатам бассейн". Зверьки заинтересованно ходят вокруг искусственного водоема, а затем направляются к дереву.

Потенциальные риски

Доктор Рэй Винн-Грант, эколог и ведущая сериала "Дикое королевство Омахи" на канале NBC, в интервью журналу Newsweek рассказала о потенциальных рисках такого поведения. "Многие считают, что медведей привлекает только еда, однако такие вещи, как бассейны, также могут вызвать их любопытство. Эти животные ищут любую возможность охладиться, и бассейны не являются исключением", — предупреждает эксперт.

Сама автор видео признала в комментариях потенциальный риск.

"Все возможно, но я молюсь, чтобы все прошло хорошо. Моя улица частная, на ней всего четыре дома, и все соседи знают о присутствии медведя, поэтому мы просто старались быть осторожными", — отметила женщина.

Медведи залезли в бассейн Фото: TikTok

Реакция аудитории

Комментарии под видео разделились на два лагеря. Некоторые попросили проявить осторожность: "Пожалуйста, будьте осторожны. Все-таки, это дикие животные". В то же время другие пользователи восхищаются увиденным: "Это так невероятно круто!", "Это привилегия, когда дикие животные находят приют на вашей территории", "Просто удивительно!".

Винн-Грант объясняет, что медведи — естественно любознательные животные, которые легко приучаются к новым условиям, в частности источнику воды для охлаждения.

Проблема заключается в том, что положительный опыт взаимодействия с людьми может привести к формированию опасных привычек у животных. Они могут начать регулярно посещать жилые районы, что повышает риск несчастных случаев.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американка Эми Холт из города Норт-Бенд, штат Вашингтон, стала свидетелем странной ситуации — в ее дом пытался пробраться медведь, воспользовавшись дверцей для домашних животных. Женщина увидела хищника на входном крыльце благодаря камерам наблюдения.

Тем временем в Калифорнии, недалеко от озера Тахо, на горнолыжном курорте Хэвенли, лыжник по имени Тао Фенг едва не столкнулся с черным медведем во время спуска с трассы. По словам специалистов, такие ситуации становятся всё более частыми: из-за большого количества оставленной людьми пищи медведи не впадают в зимнюю спячку и активно двигаются круглогодично — и днём, и ночью.

Также известен случай, когда медведь упал с дерева в США и едва не раздавил охотника.