"Успокойся": непослушный медвежонок с конусом на голове досаждал маме и стал звездой (видео)

В сети стало вирусным видео с непослушным медвежонком, на котором его мама-медведица то и дело снимает с своего детёныша "шляпу".

Забавный и в то же время очень жизненный ролик с семьёй медведей набирает в сети тысячи просмотров, реакций и комментариев. На видео маленький медвежонок носится с красным дорожным конусом, а его мама терпеливо снимает его. Соответствующие кадры появились в социальной сети Threads.

Забавное медвежонка

Инцидент произошёл в одном из зоопарков Японии. На видео видно, как медвежонок упорно надевает конус себе на голову и бегает вокруг. Мама-медведица же терпеливо снимает "шляпу" со своего озорника, но тот снова неустанно надевает этот аксессуар на голову и еще и вызывающе тычет им в мать.

Автор публикации кратко и метко подписал видео: "Тяжело всем мамам".

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Забавное медвежонка в шляпе стало звездой сети Фото: Скриншот

"0% осуждения, 100% понимания": реакция сети

Видео вызвало бурную реакцию у пользователей, а в комментариях под постом появилось много интересных отзывов. Некоторые родители сразу узнали на видео свои повседневные будни.

"Я слышу её мысли, отвечаю: „Боже… да успокойся же ты, ой“, — призналась одна из авторов комментариев. Она говорит, что буквально чувствует эмоции медведицы".

Другие пользователи также поддержали эту точку зрения, отметив, что малыш очень милый, но маму понимают абсолютно все.

"Какой милый медвежонок)), но маму понимают все"

"Да. 0% осуждения, 100% понимания"

Напомним, что женщина установила во дворе свой дом детский бассейн для медведицы с медвежатами. Автор сняла это на видео и опубликовала в TikTok, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.

Кроме того, хозяйка частного дома сняла видео диких животных, которые охлаждались в её бассейне.