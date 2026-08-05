"Успокойся": непослушный медвежонок с конусом на голове досаждал маме и стал звездой (видео)
В сети стало вирусным видео с непослушным медвежонком, на котором его мама-медведица то и дело снимает с своего детёныша "шляпу".
Забавный и в то же время очень жизненный ролик с семьёй медведей набирает в сети тысячи просмотров, реакций и комментариев. На видео маленький медвежонок носится с красным дорожным конусом, а его мама терпеливо снимает его. Соответствующие кадры появились в социальной сети Threads.
Инцидент произошёл в одном из зоопарков Японии. На видео видно, как медвежонок упорно надевает конус себе на голову и бегает вокруг. Мама-медведица же терпеливо снимает "шляпу" со своего озорника, но тот снова неустанно надевает этот аксессуар на голову и еще и вызывающе тычет им в мать.
Автор публикации кратко и метко подписал видео: "Тяжело всем мамам".
"0% осуждения, 100% понимания": реакция сети
Видео вызвало бурную реакцию у пользователей, а в комментариях под постом появилось много интересных отзывов. Некоторые родители сразу узнали на видео свои повседневные будни.
"Я слышу её мысли, отвечаю: „Боже… да успокойся же ты, ой“, — призналась одна из авторов комментариев. Она говорит, что буквально чувствует эмоции медведицы".
Другие пользователи также поддержали эту точку зрения, отметив, что малыш очень милый, но маму понимают абсолютно все.
- "Какой милый медвежонок)), но маму понимают все"
- "Да. 0% осуждения, 100% понимания"
Напомним, что женщина установила во дворе свой дом детский бассейн для медведицы с медвежатами. Автор сняла это на видео и опубликовала в TikTok, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.
Кроме того, хозяйка частного дома сняла видео диких животных, которые охлаждались в её бассейне.