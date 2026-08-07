Одягнувся у костюм Смерті та кричав чайкою: в Уельсі чоловік серйозно налякав пацієнтів лікарні

26-річний Леон Гіллеспі спричинив справжній переполох у лікарні Ібсбіті Глан Клвід у Боделвіддані, Денбішир, на півночі Уельсу в Англії.

Обійшовши наземну охорону, Гіллеспі зумів піднятися на зовнішню конструкцію будівлі та зайняти позицію на помітному пішохідному містку на даху прямо над головним входом до лікарні, пише Streamline.

Моторошності ситуації додавав одяг "героя". На ньому була чорна мантія з капюшоном, а в руках він тримав предмет, дуже схожий на косу чи довге лезо. Тому багато хто сприйняв його за костюм Смерті, хоча пізніше в поліції повідомили, що на його обличчі була маска чумного лікаря.

Гіллеспі простояв на даху майже 50 хвилин, дивлячись вниз крізь вікна палат і спостерігаючи за рухом медичного персоналу та відвідувачів. У деяких повідомленнях зазначалося, що він видавав дивні тривожні звуки, схожі на крик чайки.

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Поява незнайомця в такому вбранні неабияк налякала пацієнтів і викликала занепокоєння. Літні пацієнти, люди, які одужують після важких травм, та стурбовані родичі у приймальних відділеннях були глибоко вражені таким видовищем.

Щоб уникнути масової паніки, а також не маючи впевненості в тому, що чоловік не становить реальної фізичної загрози, адміністрація лікарні запустила повномасштабний протокол реагування на надзвичайну ситуацію.

Чотири поліцейські екіпажі встановили безпечний периметр та відтіснили від лікарні натовп роззяв, а спеціалізовані пожежні бригади прибули з підйомним обладнанням для забезпечення безпечної евакуації у разі невдалих переговорів або якщо підозрюваний спробує здійснити небезпечний спуск.

Внутрішні служби безпеки заблокували критично важливі точки доступу, щоб гарантувати, що зловмисник не зможе проникнути до стерильних медичних приміщень з даху.

Після майже години напруженого спостереження та переговорів поліцейським вдалося вмовити Гіллеспі спуститися вниз. Його негайно заарештували.

Слухання у справі затягнулися майже на два місяці. У магістратському суді Лландудно Гіллеспі категорично заперечував, що мав намір зобразити Смерть. За його словами, костюм насправді призначався для зображення ворони чи птаха.

Такі пояснення не справили враження на представників правосуддя, і днями суд Північного Уельсу визнав його винним та наклав на нього штраф, завершивши одну з найдивніших справ про порушення громадського порядку цього року.

Згодом і сам Гіллеспі визнав себе винним у порушенні громадського порядку без поважної причини.

Окружний суддя Гвін Джонс призначив штраф у розмірі 200 фунтів стерлінгів та зобов’язав Гіллеспі, який проживає в Деганві, Лландудно, сплатити 100 фунтів стерлінгів на покриття судових витрат.

У ході розслідування чоловіка також визнали винним у двох крадіжках із магазинів і оштрафували ще на 250 фунтів стерлінгів.

Адвокат захисту Майкл П'ю заявив, що у підсудного діагностовано біполярний розлад, і охарактеризував те, що сталося, як "крик про допомогу".

Нагадаємо, у США "Людина-павук" потрапив у поле зору камер спостереження, ризикуючи життям заради чоловіка в інвалідному візку.

Також повідомлялося, що мер Нью-Йорка стрибнув у басейн у діловому костюмі.