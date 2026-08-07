Нарядился в костюм Смерти и кричал чайкой: в Уэльсе мужчина всерьез напугал пациентов больницы

26-летний Леон Гиллеспи учинил настоящий переполох в больнице Ибсбити Глан Клвид в Боделвиддане, Денбишир, на севере Уэльса в Англии.

Обойдя наземную охрану, Гиллеспи сумел взобраться на внешнюю архитектуру и занять позицию на видном пешеходном мостике на крыше прямо над главным входом в больницу, пишет Streamline.

Жути ситуации добавляла одежда "героя". На нем была черная мантия с капюшоном, а в руках держал предмет, очень похожий на косу или длинный клинок. Поэтому многие приняли его за костюм Смерти, хотя позже в полиции сообщили, что на его лице была маска чумного доктора.

Гиллеспи простоял на крыше почти 50 минут, глядя вниз через окна в палаты и наблюдая за передвижением медицинского персонала и посетителей. В отдельных сообщениях отмечалось, что он издавал странные, тревожные звуки, похожие на крик чайки.

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Появление незнакомца в таком наряде немало перепугало пациентов вызвало беспокойство. Пожилые пациенты, люди, восстанавливающиеся после тяжелых травм, и встревоженные семьи в приемных отделениях были глубоко потрясены таким зрелищем.

Чтобы избежать массовой паники, а также не будучи уверенными в том, что мужчина не представляет собой реальную физическую угрозу, администрация больницы инициировала полномасштабный протокол реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Четыре экипажа полиции установили безопасный периметр и оттеснили от больницы толпу зевак, а специализированные пожарные бригады прибыли с подъемным оборудованием для обеспечения безопасной эвакуации в случае неудачных переговоров или если подозреваемый попытается совершить опасный спуск.

Внутренние службы безопасности заблокировали критически важные точки доступа, чтобы гарантировать, что злоумышленник не сможет проникнуть в стерильные медицинские помещения с крыши.

После почти часа напряженного наблюдения и тщательных переговоров сотрудникам полиции удалось уговорить Гиллеспи спуститься вниз. Он был немедленно арестован.

Слушания по делу затянулись почти на два месяца. В магистратском суде Лландудно Гиллеспи категорически отрицал, что намеревался изобразить Смерть. По его словам, костюм на самом деле предназначался для изображения вороны или птицы.

Такие пояснения не впечатлили служителей Фемиды, и на днях суд Северного Уэльса признал его виновным и оштрафовал, завершив одно из самых странных дел о нарушении общественного порядка в этом году.

Затем и сам Гиллеспи признал себя виновным в создании общественного беспорядка без уважительной причины.

Окружной судья Гвин Джонс наложил штраф в размере 200 фунтов стерлингов и обязал Гиллеспи, проживающего в Деганви, Лландудно, выплатить 100 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек.

В ходе расследования мужчина также был признан виновным в двух кражах из магазинов и оштрафован еще на 250 фунтов стерлингов.

Адвокат защиты Майкл Пью заявил, что у подсудимого диагностировано биполярное расстройство, и описал произошедшее как "крик о помощи".

Напомним, в США "Человек-паук" попал на камеры наблюдения, рискуя жизнью ради мужчины в кресле-коляске.

Также сообщалось, что мэр Нью-Йорка прыгнул в бассейн в деловом костюме.