271,5 см: як виглядає жінка з найдовшим волоссям у світі (відео)

Рену Дхаріял із міста Катгарія у штаті Уттаракханд (Індія) визнана володаркою найдовшого волосся у світі серед жінок, які живуть нині.

Довжина її волосся становить неймовірні 271,50 см, повідомляє Книга рекордів Гіннеса. Індіанка побила рекорд Алії Насирової (Україна), довжина волосся якої становила 257,33 см.

Рекордсменка активно використовує своє досягнення, розповідаючи про секрет гарного волосся та краси загалом на своєму каналі в YouTube, де на неї підписано понад 112 тисяч користувачів.

Вона стверджує, що ножиці не торкалися її волосся вже понад 10 років.

"Я відрощую волосся безперервно з 2015 року. В індійській культурі довге волосся вважається символом виняткової краси та традицій, що й надихнуло мене відростити його таким довгим. Я жодного разу не стригла волосся з 2015 року", — каже Рену.

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Догляд за таким довгим волоссям — завдання не з легких.

"Щоб доглядати за довгим волоссям, потрібно багато терпіння. Я витрачаю години на миття та розчісування волосся. Мій секрет — повністю натуральний. Я уникаю хімічних засобів і ділюся секретами приготування домашніх олій для волосся та шампунів без хімікатів на своєму каналі YouTube", — зізнається жінка.

За її словами, вона також ніколи не сушить волосся феном, щоб не пошкодити його структуру.

Рену не приховує, що її волосся вже привертає чимало уваги.

"З таким довгим волоссям, коли я виходжу на вулицю або з’являюся в соціальних мережах, люди дивуються, і я отримую багато похвали та уваги. Я хочу донести до світу думку про те, що завдяки рішучості, наполегливості та зв’язку зі своєю природною красою та культурою можна досягти будь-якої важливої мети", — каже вона.

Рекорд у Книзі рекордів Гіннеса — не перший для жінки. Ім’я Рену було зафіксовано в Книзі рекордів Індії у 2020 році. 19 грудня 2020 року його внесли до Книги рекордів штату Уттаракханд, а через рік вона отримала премію Icon Award.

У 2023 році Рену Дхаріял занесена до Книги рекордів India Star.

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