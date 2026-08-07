271,5 см: как выглядит женщина с самыми длинными волосами в мире (видео)

Рену Дхариял из города Катгария в штате Уттаракханд (Индия) признана обладательницей самых длинных волос в мире среди ныне живущих женщин.

Длина ее волос составляет невероятные 271,50 см, сообщает Книга рекордов Гиннеса. Индианка побила рекорд Алии Насыровой (Украина), длина волос которой составляла 257,33 см.

Рекордсменка активно использует свое достижение, рассказывая о секрете красивых волос и красоте в целом на канале в YouTube, где на нее подписаны более 112 тысяч пользователей.

Она утверждает, что ножницы не касались ее волос более 10 лет.

"Я отращиваю волосы непрерывно с 2015 года. В индийской культуре длинные волосы считаются символом исключительной красоты и традиций, что и вдохновило меня отрастить их такими длинными. Я ни разу не стригла волосы с 2015 года", — говорит Рену.

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Уход за такими длинными волосами — задача не из легких.

"Чтобы поддерживать длинные волосы, требуется много терпения. Я трачу часы на мытье и расчесывание волос. Мой секрет полностью натуральный. Я избегаю химических средств и делюсь секретами приготовления домашних масел для волос и шампуней без химикатов на своем канале YouTube", — признается женщина.

По ее словам, она также никогда не сушит волосы феном, чтобы не повредить их структуру.

Рену не скрывает, что ее волосы уже привлекают много внимания.

"С такими длинными волосами, когда я выхожу на улицу или появляюсь в социальных сетях, люди удивляются, и я получаю много похвалы и внимания. Я хочу донести до мира мысль о том, что с решимостью, упорством и связью со своей естественной красотой и культурой можно достичь любой важной цели", — говорит она.

Рекорд в Книге рекордов Гиннеса — не первый для женщины. Имя Рену было зафиксировано в Книге рекордов Индии в 2020 году. 19 декабря 2020-го его внесли в Книгу рекордов штата Уттаракханд, а год спустя она удостоилась премии Icon Award.

В 2023 году Рену Дхариял внесена в Книгу рекордов India Star.

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