"Щось не так із ногами": у США з'явилися нові побоювання щодо здоров'я Трампа

Президент США знову спровокував чутки про "накладку на нозі" після того, як його він з'явився в дивній позі з розставленими ногами під час сімейного візиту до його гольф-клубу в Нью-Джерсі.

Лара Трамп, невістка президента, показала новий епізод сімейного життя Трампів, опублікувавши на X кілька фотографій з нещодавнього відвідування гольф-клубу свого тестя в Нью-Джерсі, пише Daily Star.

Телеведучу супроводжував її чоловік Ерік Трамп та їхні двоє дітей, коли вони провели вихідні з президентом.

Дональд Трамп з онуками Фото: Скріншот

На одному з фото 80-річний Трамп позує разом зі своїми онуком та онукою. На іншому можна побачити, як він стоїть, широко розставивши ноги, і, здавалося, підписує щось на медалі, яку тримає його син Ерік.

Нові фото Трампа спровокували чутки про його здоров'я Фото: Скріншот

Президента США раніше вже підозрювали у носінні прихованого бандажа на ногу, коли у квітні 2026 року він зайняв подібну позу, звертаючись до журналістів під час виходу з літака Air Force One у Феніксі.

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Ноги президента були широко розставлені на асфальті у формі перевернутої літери V, а руки він міцно тримав уздовж тіла.

Це зображення також швидко стало вірусним на X, що викликало різноманітні теорії щодо незвичайного вибору позиції президента.

Дехто припустив, що це симптом когнітивного спаду або втрати координації.

"Тому що він втрачає координацію, тому стоїть так, щоб не впасти. Зверніть увагу, як він також не може ходити по прямій більшу частину часу"

Цього разу користувачі також були здивовані незграбною позою президента.

"Демонструє, що він не може присісти природним чином?"

"Схоже, у нього знову вийшли з ладу бандажі для ніг", — зауважив другий.

Нагадаємо, що 80-річний президент США, здається, задрімав прямо на очах у журналістів, коли міністр охорони здоров’я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший зібрав підлеглих, щоб підписати "історичний" указ про зміну порядку вакцинації дітей.

Також раніше Дональд Трамп заснув під час турніру UFC Freedom 250 у Білому домі, який припав на день його народження.