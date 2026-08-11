"Что-то не так с ногами": в США возникли новые опасения по поводу здоровья Трампа

Президент США вновь вызвал слухи о "накладке на ноге" после того, как он появился в странной позе с раздвинутыми ногами во время семейного визита в свой гольф-клуб в Нью-Джерси.

Лара Трамп, невестка президента, поделилась новыми моментами из семейной жизни семьи Трампов, опубликовав в X несколько фотографий с недавнего посещения гольф-клуба своего тестя в Нью-Джерси, пишет Daily Star.

Телеведущую сопровождали её муж Эрик Трамп и их двое детей, когда они провели выходные с президентом.

Дональд Трамп с внуками Фото: Скриншот

На одном из фото 80-летний Трамп позирует вместе со своим внуком и внучкой. На другом видно, как он стоит, широко расставив ноги, и, по-видимому, подписывает что-то на медали, которую держит его сын Эрик.

Новые фото Трампа вызвали слухи о его здоровье Фото: Скриншот

Президента США ранее уже подозревали в том, что он носит скрытый бандаж на ноге, когда в апреле 2026 года он принял подобную позу, обращаясь к журналистам при выходе из самолета Air Force One в Фениксе.

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Ноги президента были широко расставлены на асфальте в форме перевернутой буквы V, а руки он крепко прижимал к телу.

Это изображение также быстро стало вирусным в X, что породило множество теорий относительно необычного выбора позиции президента.

Некоторые предположили, что это симптом когнитивного спада или потери координации.

"Потому что он теряет координацию, поэтому стоит так, чтобы не упасть. Обратите внимание, как он также не может ходить по прямой большую часть времени"

На этот раз пользователи также были удивлены неловкой позой президента.

"Это значит, что он не может присесть естественным образом?"

"Похоже, у него снова вышли из строя бандажи для ног", — заметил второй.

Напомним, что 80-летний президент США, похоже, задремал прямо на глазах у журналистов, когда министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший собрал подчинённых, чтобы подписать "исторический" указ об изменении порядка вакцинации детей.

Кроме того, ранее Дональд Трамп уснул во время турнира UFC Freedom 250 в Белом доме, который пришелся на день его рождения.