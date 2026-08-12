Сонний Дональд Трамп: у мережі "з'ясували", як будять президента США на публіці (відео)

У соцмережі стрімко набирає популярності курйозна теорія про те, як президента США будять, коли він раптово засинає на публіці.

На одному із відео помітили, що поруч з Трампом стоїть жінка, яка нібито натискає приховану кнопку, щоб його розбудити під час виступу, пише Boredpanda.

10 серпня Дональд Трамп задрімав під час заходу, що був присвячений дитячій вакцинації та дослідженню аутизму. У цей час директор Національних інститутів здоров’я доктор Джей Бхаттачар’я виступав із промовою в кабінеті президента США.

Трампа будять на публіці

На опублікованому відео помітно, що американський президент почав засинати, заплющивши на кілька секунд очі та опустив голову. Але позаду нього стояла жінка, що поклала руки на живіт. Тож у користувачів соцмережі з'явилася версія, що вона трохи сильніше притиснула руку до живота або натиснула на певну ділянку. Після цього Трамп одразу розплющив очі та випростався.

Відео дня

Стало відомо, що жінка на відео — Джеймі Франклін — консервативна активістка, медіапідприємиця та засновниця видання The Conservateur. Вона раніше працювала в адміністрації Трампа.

Після цього відео почало стрімко поширюватися в Інтернеті. Зокрема, фрагмент швидко розлетівся соцмережею X та зібрав понад 7 млн переглядів. Юзери почали жартувати, що ця жінка нібито натискає секретну кнопку, після чого Трамп одразу прокидається. Також у мережі їй вже дали прізвисько The Zapper ("Шокерка").

"Уявіть, що ви роками говорили про "Сонного Джо Байдена", а потім робите це щоразу, коли вам доводиться слухати, як хтось інший говорить протягом 5 хвилин", — написав один з користувачів X.

Нагадаємо, що 80-річний президент США, здається, задрімав прямо на очах у журналістів, коли міністр охорони здоров’я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший зібрав підлеглих, щоб підписати "історичний" указ про зміну порядку вакцинації дітей.

Також раніше Дональд Трамп заснув під час турніру UFC Freedom 250 у Білому домі, який припав на день його народження.