Сонный Дональд Трамп: в сети "выяснили", как будят президента США на публике (видео)

В соцсети стремительно набирает популярность курьезная теория о том, как будят президента США, когда он внезапно засыпает на публике.

На одном из видео заметили, что рядом с Трампом стоит женщина, которая якобы нажимает скрытую кнопку, чтобы разбудить его во время выступления, пишет Boredpanda.

10 августа Дональд Трамп задремал во время мероприятия, посвященного вакцинации детей и исследованиям аутизма. В это время директор Национальных институтов здравоохранения доктор Джей Бхаттачария выступал с речью в кабинете президента США.

Трампа будят на публике

На опубликованном видео видно, что американский президент начал засыпать, на несколько секунд закрыв глаза и опустив голову. Но позади него стояла женщина, положившая руки на живот. Поэтому у пользователей соцсети появилась версия, что она чуть сильнее прижала руку к животу или нажала на определенный участок. После этого Трамп сразу открыл глаза и выпрямился.

Відео дня

Стало известно, что женщина на видео — Джейми Франклин — консервативная активистка, медиапредпринимательница и основательница издания The Conservateur. Ранее она работала в администрации Трампа.

После этого видео начало стремительно распространяться в Интернете. В частности, этот фрагмент быстро разлетелся по социальной сети X и набрал более 7 млн просмотров. Пользователи начали шутить, что эта женщина якобы нажимает секретную кнопку, после чего Трамп сразу просыпается. Также в сети ей уже дали прозвище The Zapper ("Шокерка").

"Представьте, что вы годами говорили о „Сонном Джо Байдене“, а потом делаете это каждый раз, когда вам приходится слушать, как кто-то другой говорит в течение 5 минут", — написал один из пользователей X.

Напомним, что 80-летний президент США, похоже, задремал прямо на глазах у журналистов, когда министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший собрал подчинённых, чтобы подписать "исторический" указ об изменении порядка вакцинации детей.

Кроме того, ранее Дональд Трамп заснул во время турнира UFC Freedom 250 в Белом доме, который пришелся на день его рождения.