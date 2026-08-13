Будила Трампа "кнопкою" на животі: вагітна блогерка спростувала теорію з мережі

Політична блогерка Джейме Лі Франклін спростувала чутки, що використовувала прихований пристрій, щоб будити Дональда Трампа під час заходу в Овальному кабінеті 10 серпня.

Про це повідомило видання People.

Франклін, яка стояла позаду президента, неодноразово торкалася живота в момент, коли Трамп заплющував очі та схиляв голову. Це стало приводом для припущень, що на її животі нібито була кнопка, яка мала "струмом" повертати президента до тями.

Claims she has a button fitted on her belly, and when she gets the nod that he’s asleep she moves her hand and presses a button that wakes him. They’re calling her The Zapper. No idea if it’s true but it *appears* to line up. pic.twitter.com/hgx4x6iQp6 — Tim Brannigan (@tim_brannigan) August 11, 2026

У соцмережах Франклін навіть назвали "The Zapper" ("та, що підзаряджає"). В одній із публікацій стверджувалося, що вона нібито отримувала сигнал про те, що Трамп засинає, після чого натискала приховану кнопку.

The Daily Beast згодом також описало цю теорію та реакцію Франклін.

Франклін відповіла на ці припущення в X.

Допис Франклін Фото: Скриншот

"Я просто вагітна, дивні ви люди", — написала вона.

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Франклін раніше працювала в команді Трампа під час його кампанії 2020 року, а в останні місяці його першого президентського терміну була директоркою з кореспонденції. Зараз вона керує MAGA-виданням The Conservateur.

Подібні припущення про те, що Трамп засинає під час публічних заходів, виникали й раніше. У січні президент пояснював такі кадри тим, що камери просто ловлять момент, коли він моргає.

Нагадаємо, 80-річний президент США, ймовірно, задрімав перед журналістами під час заходу в Овальному кабінеті. Тоді міністр охорони здоров’я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший зібрав підлеглих для підписання указу про зміну порядку вакцинації дітей.

Раніше Трамп також заснув під час турніру UFC Freedom 250 у Білому домі, який проходив у день його народження.