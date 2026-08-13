Будила Трампа "кнопкой" на животе: беременная блогерша опровергла теорию из сети

Политическая блогерша Джейми Ли Франклин опровергла слухи о том, что она использовала скрытое устройство, чтобы разбудить Дональда Трампа во время мероприятия в Овальном кабинете 10 августа.

Об этом сообщило издание People.

Франклин, стоявшая позади президента, неоднократно прикасалась к животу в тот момент, когда Трамп закрывал глаза и склонял голову. Это послужило поводом для предположений, что на ее животе якобы находилась кнопка, которая должна была "током" приводить президента в чувство.

Claims she has a button fitted on her belly, and when she gets the nod that he’s asleep she moves her hand and presses a button that wakes him. They’re calling her The Zapper. No idea if it’s true but it *appears* to line up. pic.twitter.com/hgx4x6iQp6 — Tim Brannigan (@tim_brannigan) August 11, 2026

В соцсетях Франклин даже прозвали "The Zapper" ("та, что заряжает"). В одной из публикаций утверждалось, что она якобы получала сигнал о том, что Трамп засыпает, после чего нажимала скрытую кнопку.

Впоследствии The Daily Beast также осветил эту теорию и реакцию Франклина.

Франклин ответила на эти предположения в X.

Відео дня

Сообщение Франклина Фото: Скриншот

"Я просто беременна, какие же вы странные", — написала она.

Франклин ранее работала в команде Трампа во время его предвыборной кампании 2020 года, а в последние месяцы его первого президентского срока занимала должность директора по корреспонденции. Сейчас она возглавляет MAGA-издание The Conservateur.

Подобные предположения о том, что Трамп засыпает во время публичных мероприятий, возникали и раньше. В январе президент объяснял такие кадры тем, что камеры просто фиксируют момент, когда он моргает.

Напомним, что 80-летний президент США, по всей видимости, задремал на глазах у журналистов во время мероприятия в Овальном кабинете. Тогда министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший собрал подчиненных для подписания указа об изменении порядка вакцинации детей.

Ранее Трамп также заснул во время турнира UFC Freedom 250 в Белом доме, который проходил в день его рождения.