Розбудив ведмедя: за шумну розвагу турист заплатить близько 4 тисяч євро

Чоловіку виписали штраф на 50 тисяч місцевих крон у Норвегії, бо він використав дуже гучний туманний гудок судна, щоб розбудити полярного ведмедя.

Інцидент трапився на архіпелазі Свальбард у Норвегії, коли судно проходило фіордом на північному заході Свальбарду, пише CNN.

За інформацією видання, 50 тисяч норвезьких крон, це приблизно 3890 тисяч євро. Саме стільки довелося заплати, чоловіку за недоречний вчинок, щоб розбудити тварину

Того дня пасажири судна помітили ведмедя, який спав на березі, після чого один із них увімкнув сигнал гудка. Від гучного та раптового звуку тварина прокинулася й пішла в інше місце.

Натомість місцева влада нагадує, що правила Свальбарду забороняють турбувати, приваблювати або переслідувати полярних ведмедів без важливої причини, адже тварини є видом, яки перебуває під охороною у цьому регіоні з 1972 року.

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Зокрема, закон про довкілля Свальбарду вимагає, щоб будь-який рух архіпелагом не спричиняв зайвого шуму та не турбував місцевих тварин, серед яких є полярні ведмеді, тюлені, кити, північні олені та песці.

Нагадаємо, що у канадській Арктиці зафіксували новий напад білого ведмедя на людину зі смертельними наслідками і їх, імовірно, може стати більше. Дослідження, проведене 2017 року, засвідчило, що самці зазвичай нападають на людей, коли в розпачі та "голодують", тоді як агресія з боку самок зустрічається ще рідше і здебільшого пов'язана із захистом потомства.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили таємну популяцію білих ведмедів у незвичайному місці.