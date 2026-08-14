Разбудил медведя: за шумное развлечение туристу придется заплатить около 4 тысяч евро

Мужчине в Норвегии выписали штраф в размере 50 тысяч местных крон за то, что он использовал очень громкий туманный гудок судна, чтобы разбудить белого медведя.

Инцидент произошел на архипелаге Шпицберген в Норвегии, когда судно проходило по фьорду на северо-западе Шпицбергена, сообщает CNN.

По данным издания, 50 тысяч норвежских крон — это примерно 3890 тысяч евро. Именно столько пришлось заплатить мужчине за неуместный поступок, чтобы разбудить животное

В тот день пассажиры судна заметили медведя, спавшего на берегу, после чего один из них включил звуковой сигнал. От громкого и внезапного звука животное проснулось и ушло в другое место.

В свою очередь, местные власти напоминают, что правила Свальбарда запрещают беспокоить, привлекать внимание или преследовать белых медведей без веской причины, ведь эти животные относятся к виду, находящемуся под охраной в этом регионе с 1972 года.

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В частности, закон об охране окружающей среды Свальбарда требует, чтобы любое передвижение по архипелагу не вызывало излишнего шума и не беспокоило местных животных, среди которых есть белые медведи, тюлени, киты, северные олени и песцы.

Напомним, что в канадской Арктике зафиксировано новое нападение белого медведя на человека со смертельным исходом, и таких случаев, вероятно, может стать больше. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что самцы обычно нападают на людей, когда находятся в отчаянии и "голодают", тогда как агрессия со стороны самок встречается еще реже и в основном связана с защитой потомства.

Ранее "Фокус" писал о том, что учёные обнаружили скрытую популяцию белых медведей в необычном месте.