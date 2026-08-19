Золото на €9 мільйонів звело людей з розуму: мисливці за скарбами штурмують місце знахідки

Місто Дендермонде штурмують золотошукачі та інші люди. Адже нещодавно робітник знайшов 49 золотих злитків і кілька тисяч монет на будівельному майданчику. Скарб вартістю близько 9 мільйонів євро, очевидно, був замурований у стіні колишньої пивоварні десятиліття тому.

Після сенсаційної знахідки про яку повідомили ЗМІ всього світу, до Бельгії прямують мисливці за скарбами під найабсурднішими поясненнями та з найзагадковіших причин, пише видання Bild.

"Ми отримуємо електронні листи з усіх куточків світу. Ми навіть отримували підказки з того світу. Хтось згадав з минулого життя, що десь заховав золото, але не міг точно згадати, де. Він сказав, що це було близько 60 років тому, і що це справжнє золото", — сказав начальник поліції Патрік Фейс.

Після сенсаційної знахідки до Бельгії ринули мисливці за скарбами Фото: Скріншот

Мисливці за скарбами пробираються на будівельний майданчик

За інформацією поліції, до них навіть надійшов запит з Латвії.

"Хтось розповів нам про свого дідуся, який нібито працював у той час у Дендермонде, ймовірно, на пивоварні Van Assche. Потім дід повернувся на батьківщину і все життя казав: "Я мільйонер, я десь у стіні сховав свої гроші". Але він не міг точно згадати де саме", — йдеться у повідомленні.

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Атмосфера золотої лихоманки також охопила будівельний майданчик будинку, який належить некомерційній організації CAW. Люди продовжували приходити після повідомлення про знахідку.

Студент сподівається отримати 4,5 мільйона євро за знахідку

Якщо законний власник не з'явиться протягом п'яти років, тоді той, хто знайшов скарб, отримує половину, а також власник майна, де було знайдено знахідку, І це буде некомерційна організація CAW.

Скарб, був вперше знайдений на будівельному майданчику 18-річним студентом Кобе.

Натомість колишній мер Дендермонде, історик Піт Бюйзе, має свою теорію. Він вважає, що золото замуровувала заможна родина Ван Аше. Адже скарб датується періодом після Другої світової війни. На той час родина Ван Аше вже володіла величезним статком. На думку історика, цілком можливо, що вони інвестували кошти у золото. А після смерті останнього нащадка в 1982 році будівлю було подаровано абатству Дендермонде з умовою, що вона буде використана для благодійної справи.

У Бельгії знайшли золото на будівельному майданчику

Поліція розслідує "злочинний зв'язок із золотом"

Сьогодні золото зберігається у сховищі високого рівня безпеки, що належить державі.

"Щодо прихованих предметів застосовуються спеціальні правила", — розповіла Шерон Бівіс представниця міністерства юстиції.

За словами поліції, вони співпрацюють з прокуратурою, щоб визначити, чи є "кримінальний зв’язок із золотом". Решта — це цивільна справа. Люди, які можуть бути потенційними власниками, повинні проконсультуватися з адвокатом або нотаріусом, щоб уточнити свої претензії. До того часу таємничий скарб залишатиметься в сейфі.

Нагадаємо, що під час ремонту маєтку в Бельгії будівельники знайшли золоті злитки та монети на суму 9 млн євро. Після цього поліції довелося опублікувати попередження для "чорних археологів", що в будинку більше не залишилося нічого цінного.

Також понад 400 золотих злитків прямували до США як плата за військову допомогу від СРСР, коли німецькі кораблі потопили британське судно Edinburgh.