Скандал у Гарварді: університет заплатить $53 млн через моторошну історію з торгівлею тілами

Гарвардський університет у США потрапив у гучний скандал через дії колишнього керівника моргу свого медичного інституту. 58 річний Седрік Лодж продавав частини тіл померлих людей, які передали для наукових цілей.

Слідство стверджувало, що він та його дружина торгували руками, головами, обличчями та іншими частинами тіл. Лодж перебуває у в'язниці вже кілька місяців. Тепер родини жертв отримають компенсацію від університету, пише видання Bild.

Щоб уникнути позовів від сімей постраждалих, Гарвард тепер виплатить родичам компенсацію у розмірі 53 мільйони доларів. За повідомленнями американських ЗМІ, суддя в американському штаті Массачусетс 18 серпня дав попереднє схвалення цьому позасудовому врегулюванню, запропонованому університетом. Остаточна угода очікується в грудні.

Згідно з розслідуванням, колишній керівник моргу Гарварду крав органи та інші частини тіла, передані навчальному закладу для медичних досліджень, у період з 2018 по 2022 рік.

Відео дня

Колишній керівник моргу Гарварду отримав 8 років за торгівлю тілами Фото: Скріншот

Без відома сімей жертв чи свого роботодавця він нібито забирав додому руки, голови, обличчя та мозок і разом зі своєю дружиною продавав їх зацікавленим особам.

Директора моргу Гарварда засуджено до восьми років позбавлення волі

58-річного Седріка Лоджа було заарештовано в середині 2023 року та засуджено до восьми років позбавлення волі. Його дружину засудили до одного року та одного дня. Шестеро осіб визнали себе винними у купівлі частин тіла і також були засуджені.

Студентська газета "Harvard Crimson" та радіостанція NPR процитували лист медичного факультету. У тексті йдеться, що факультет має намір створити два компенсаційні фонди на загальну суму 53 мільйони доларів. А дії колишнього директора моргу у закладі назвали "мерзенними, огидними та жахливою зрадою цінностей медичної спільноти".

Нагадаємо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак.

Також британець застряг у фургоні за 100 метрів від берега. Водій мікроавтобуса спробував сховатися на єдиній сухій ділянці землі, що залишилася, поруч із сараєм.