Скандал в Гарварде: университет выплатит 53 млн долларов из-за ужасающей истории с торговлей телами

Гарвардский университет в США оказался в центре громкого скандала из-за действий бывшего руководителя морга своего медицинского института. 58-летний Седрик Лодж продавал части тел умерших людей, которые были переданы для научных целей.

Следствие утверждало, что он и его жена торговали руками, головами, лицами и другими частями тела. Лодж находится в тюрьме уже несколько месяцев. Теперь семьи жертв получат компенсацию от университета, пишет издание Bild.

Чтобы избежать исков со стороны семей пострадавших, Гарвард теперь выплатит родственникам компенсацию в размере 53 миллионов долларов. По сообщениям американских СМИ, 18 августа судья в американском штате Массачусетс дал предварительное одобрение этому внесудебному урегулированию, предложенному университетом. Окончательное соглашение ожидается в декабре.

Согласно результатам расследования, бывший руководитель морга Гарварда похищал органы и другие части тел, переданные учебному заведению для медицинских исследований, в период с 2018 по 2022 год.

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Бывший руководитель морга Гарварда получил 8 лет за торговлю телами Фото: Скриншот

Без ведома семей жертв или своего работодателя он якобы забирал домой руки, головы, лица и мозг и вместе со своей женой продавал их заинтересованным лицам.

Директор морга Гарварда приговорен к восьми годам лишения свободы

58-летний Седрик Лодж был арестован в середине 2023 года и приговорён к восьми годам лишения свободы. Его жена была приговорена к одному году и одному дню. Шесть человек признали себя виновными в покупке частей тела и также были осуждены.

Студенческая газета "Harvard Crimson" и радиостанция NPR процитировали письмо медицинского факультета. В тексте говорится, что факультет намерен создать два компенсационных фонда на общую сумму 53 миллиона долларов. А действия бывшего директора морга в учреждении назвали "мерзкими, отвратительными и ужасным предательством ценностей медицинского сообщества".

Напомним, что шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак.

Кроме того, британец застрял в фургоне в 100 метрах от берега. Водитель микроавтобуса попытался укрыться на единственном оставшемся сухом участке земли рядом с сараем.