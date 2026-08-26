У Японії переміщують цілий замок: на метр на день (відео)
Волонтери, обрані за результатами лотереї, продовжують використовувати старовинну техніку, долаючи відстань трохи більше метра на день.
Близько 2000 осіб зібралися на півночі Японії, щоб вручну перемістити 360-тонний замок Хіросакі ближче до його первісного місця розташування, повідомляє Guardian.
Команди по 80 осіб, які працювали по черзі, тягнули 30-метрові мотузки, щоб перемістити донжон замку Хіросакі, встановлений на рейках, до Аоморі, що на найпівнічнішому краю головного японського острова Хонсю.
У суботу близько 1800 учасників, відібраних у ході публічної лотереї, відсунули будівлю на 1,13 м. У неділю її перемістили ще на 1,09 м.
"За останні два дні ми отримали близько 8000 заявок на 1800 місць, що приблизно в чотири рази перевищує кількість бажаючих, тому не всі змогли взяти участь. Люди приїхали не тільки з міста, а й з усієї Японії та з-за кордону; чимало — з Південно-Східної Азії, Європи та Північної Америки", — повідомив Кенсуке Хаясака, керівник відділу парків та зелених зон Хіросакі.
Щоб зберегти конструкцію, учасники використали "хікія" — традиційну техніку, яка дозволяє змістити всю триповерхову фортецю приблизно на 70 метрів, не розбираючи її.
У 2015 році місто започаткувало програму залучення громадськості, що стало першою самостійною перебудовою замку з ініціативи містян та першим застосуванням цього методу для переміщення замку за століття.
"Оскільки фортеця є об’єктом культурної спадщини національного значення, ми не стали її розбирати", — сказав Хаясака, пояснивши, що "хікія" — це метод переміщення будівель, який існує в Японії з давніх часів.
Роботи з ремонту стіни замку, пошкодженої землетрусом у Японському морі в 1983 році, завершилися в грудні 2024 року, при цьому всі 2185 каменів було встановлено на їхні початкові місця.
Цього року влада знову звернулася до громадськості з проханням допомогти повернути фортецю на місце.
Один із волонтерів, 61-річний Мотохару Наката, подолав шлях із Хіросіми, проїхавши близько 1352 км, щоб взяти участь у заході.
"Я брав у цьому участь і 11 років тому. Дуже зворушливо знову мати можливість взяти участь", — сказав він журналістам.
Кампанія з переміщення фортеці вручну, яка має переважно символічний характер, триватиме протягом усього серпня, в результаті чого фортеця буде переміщена загалом на 5 метрів.
Для завершення переміщення об’єкта на 73 метри до кінця року буде задіяно важку техніку.
Хіросакі — одна з усього 12 збережених фортець у Японії та єдина в регіоні Тохоку.
Збудований у 1611 році та перебудований у 1810 році після того, як удар блискавки зруйнував первісну будівлю, він є центральним елементом парку, який щороку відвідують два мільйони людей під час цвітіння сакури.
Через ремонтні роботи фортеця не буде відкрита для туристів до 2033 року.
Нагадаємо, що будівлі в усьому світі переміщують цілком, причому за допомогою різних методів. Так, колишній готель у Новій Шотландії (Канада) було переміщено будівельною фірмою за допомогою 700 шматків мила.
А в китайському Шанхаї перенесли цілий квартал історичних будівель.