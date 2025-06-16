Китай знову здивував світ: квартал вагою 7382 тонни вирушив "гуляти" містом (відео)

У Шанхаї (Китай) стартував наймасштабніший проєкт з переміщення будівель. Цілий історичний квартал переїжджає зі швидкістю 10 метрів на день за допомогою роботів.

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Масштаб операції з пересування цілого житлового кварталу вражає. Про це пише Oddity Central.

У Шанхаї стартував унікальний інженерний проєкт із "переселення" цілого кварталу історичних будівель, який став наймасштабнішим у Китаї у своєму роді. Комплекс Хуаяньлі, побудований у стилі шикумень у 1920-1930-х роках, почали пересувати на кілька сотень метрів за допомогою армії з 432 роботів, які крокують.

Масштаб операції вражає: 7382-тонну будівлю площею понад 4000 квадратних метрів буквально зрушують з місця зі швидкістю 10 метрів на день. Причиною такого незвичайного переселення стало будівництво триповерхового підземного культурно-комерційного комплексу і поліпшення транспортної зв'язності з лініями метро 2, 12 і 13.

Для підготовки до "прогулянки" будівлі інженери застосували 3D-моделювання, лазерне сканування і ШІ-модулі для аналізу ґрунту і підземних перешкод. Спеціальні роботи з гідравлічним приводом, здатні працювати у вузьких просторах завширшки менше ніж 1,2 метра, прокладали шлях під землею, після чого будівлі підняли на сталеву раму і відправили в дорогу.

Переїзд розпочався 19 травня і триватиме до завершення всіх підземних робіт. Потім будівлі повернуться на своє місце — вже над новим багатофункціональним простором. Крім культурних об'єктів і магазинів, проєкт передбачає понад 100 паркувальних місць.

Видання зазначає, що хоча це не перший випадок "будівель, що гуляють", саме проєкт у Чжан'юані визнано найскладнішим і найбільш дивовижним.

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