Китай вновь удивил мир: квартал весом 7382 тонны отправился "гулять" по городу (видео)

В Шанхае (Китай) стартовал самый масштабный проект по перемещению зданий. Целый исторический квартал переезжает со скоростью 10 метров в день с помощью роботов.

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Масштаб операции по передвижению целого жилого квартала поражает. Об этом пишет Oddity Central.

В Шанхае стартовал уникальный инженерный проект по "переселению" целого квартала исторических зданий, который стал самым масштабным в Китае в своем роде. Комплекс Хуаяньли, построенный в стиле шикумэнь в 1920–1930-х годах, начали передвигать на несколько сотен метров с помощью армии из 432 шагающих роботов.

Масштаб операции поражает: 7382-тонное здание площадью более 4000 квадратных метров буквально сдвигают с места со скоростью 10 метров в день. Причиной столь необычного переселения стало строительство трехэтажного подземного культурно-коммерческого комплекса и улучшение транспортной связности с линиями метро 2, 12 и 13.

Для подготовки к "прогулке" здания инженеры применили 3D-моделирование, лазерное сканирование и ИИ-модули для анализа почвы и подземных препятствий. Специальные роботы с гидравлическим приводом, способные работать в узких пространствах шириной менее 1,2 метра, прокладывали путь под землей, после чего здания были подняты на стальную раму и отправлены в путь.

Переезд начался 19 мая и продлится до завершения всех подземных работ. Затем здания вернутся на свое место — уже над новым многофункциональным пространством. Помимо культурных объектов и магазинов, проект предусматривает более 100 парковочных мест.

Издание отмечает, что хотя это не первый случай "гуляющих зданий", именно проект в Чжанъюане признан самым сложным и впечатляющим.

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