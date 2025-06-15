Никто не вернулся: деревня опустела за 28 дней и "застыла во времени" (фото)

Во время Второй мировой войны жители английской деревни Тайнхэм в Дорсете были вынуждены покинуть свои дома с обещанием, что вернутся. Но возвращение так и не состоялось.

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В самом сердце живописного Дорсета, вблизи Юрского побережья, находится уникальное место — деревня-призрак Тайнхэм. В 1943 году ее жители были вынуждены покинуть свои дома по распоряжению Министерства обороны Великобритании. Об этом пишет The Mirror.

Всего за 28 дней 252 человека оставили место, где жили их семьи на протяжении поколений. С тех пор деревня считается "застывшей во времени".

Причиной стала необходимость расширения военного полигона Лулворт, где готовили войска к решающей высадке в Нормандии. Им пообещали, что после окончания войны они смогут вернуться. Однако в 1948 году военные официально выкупили деревню, и никто так и не получил права вернуться.

Старая школа в Тайнхэм Фото: Visit Dorset

Прощание жителей было трогательным. На двери местной церкви Святой Марии они оставили записку.

"Мы отказались от своих домов, чтобы помочь выиграть войну… Мы вернемся однажды…", — гласила она.

Сегодня Тайнхэм остается под контролем армии, как часть артиллерийской школы бронетехники. Однако в выходные и праздники его разрешают посещать туристам. Здесь можно пройтись по улицам, где все еще стоят отреставрированные дома, старая телефонная будка, школа и церковь, превращенные в мини-музеи. Все это бережно сохраняет атмосферу ушедшей эпохи.

Старая телефонная будка Фото: Swanage

Особой достопримечательностью является живописный и труднодоступный залив Ворбарроу, до которого можно добраться только через Тайнхэм. Это место поражает своей красотой и уединенностью.

Издание отмечает, что истории коренных жителей Тайнхэма, лишившихся своих домов, были собраны в документальном фильме "Воспоминания о Тайнхэме", который позволяет взглянуть на трагедию с человеческой стороны и вспомнить, какой ценной ценой оплачена свобода.

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