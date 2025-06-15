Ніхто не повернувся: село спорожніло за 28 днів і "застигло в часі" (фото)

Під час Другої світової війни жителі англійського села Тайнхем у Дорсеті були змушені покинути свої будинки з обіцянкою, що повернуться. Але повернення так і не відбулося.

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У самому серці мальовничого Дорсета, поблизу Юрського узбережжя, розташоване унікальне місце — село-привид Тайнхем. У 1943 році його жителі були змушені покинути свої будинки за розпорядженням Міністерства оборони Великої Британії. Про це пише The Mirror.

Усього за 28 днів 252 людини залишили місце, де жили їхні сім'ї протягом поколінь. Відтоді село вважається "застиглим у часі".

Причиною стала необхідність розширення військового полігону Лулворт, де готували війська до вирішальної висадки в Нормандії. Їм пообіцяли, що після закінчення війни вони зможуть повернутися. Однак 1948 року військові офіційно викупили село, і ніхто так і не отримав права повернутися.

Стара школа в Тайнхемі Фото: Visit Dorset

Прощання жителів було зворушливим. На дверях місцевої церкви Святої Марії вони залишили записку.

"Ми відмовилися від своїх домівок, щоб допомогти виграти війну... Ми повернемося одного разу...", — свідчила вона.

Сьогодні Тайнхем залишається під контролем армії, як частина артилерійської школи бронетехніки. Однак у вихідні та свята його дозволяють відвідувати туристам. Тут можна пройтися вулицями, де все ще стоять відреставровані будинки, стара телефонна будка, школа і церква, перетворені на міні-музеї. Усе це дбайливо зберігає атмосферу минулої епохи.

Стара телефонна будка Фото: Swanage

Особливою визначною пам'яткою є мальовнича і важкодоступна затока Ворбарроу, до якої можна дістатися тільки через Тайнхем. Це місце вражає своєю красою та усамітненістю.

Видання зазначає, що історії корінних жителів Тайнхема, які втратили свої будинки, були зібрані в документальному фільмі "Спогади про Тайнхем", який дає змогу поглянути на трагедію з людського боку та згадати, якою цінною ціною сплачено за свободу.

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