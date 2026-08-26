В Японии двигают целый замок: по метру в день (видео)

Волонтеры, выбранные по результатам лотереи, продолжают использовать старинную технику , преодолевая расстояние чуть более метра в день.

Около 2000 человек собрались на севере Японии, чтобы вручную переместить 360-тонный замок Хиросаки ближе к его первоначальному местоположению, сообщает Guardian.

Поочередно работавшие команды по 80 человек тянули 30-метровые канаты, чтобы переместить донжон замка Хиросаки, установленный на рельсах, в Аомори, на самой северной оконечности главного японского острова Хонсю.

В субботу около 1800 участников, отобранных в ходе публичной лотереи, отбуксировали здание на 1,13 м. В воскресенье его переместили еще на 1,09 м.

"За последние два дня мы получили около 8000 заявок на 1800 мест, что примерно в четыре раза превышает количество желающих, поэтому не все смогли принять участие. Люди приехали не только из города, но и со всей Японии и из-за рубежа; немало из Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки", — сообщил Кенсуке Хаясака, руководитель отдела парков и зеленых зон Хиросаки.

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Для сохранения конструкции участники использовали "хикия" — традиционную технику, позволяющую сдвинуть всю трехэтажную крепость примерно на 70 метров, не разобрав ее.

В 2015 году город запустил программу участия общественности, что ознаменовало собой первую самостоятельную перестройку замка по инициативе горожан и первое использование этого метода для перемещения замка за столетие.

"Поскольку крепость является объектом культурного наследия национального значения , мы не стали ее разбирать", — сказал Хаясака, объяснив, что "хикия" — это метод перемещения зданий, существующий в Японии с древних времен.

Работы по ремонту стены замка, поврежденной землетрясением в Японском море в 1983 году, завершились в декабре 2024 года, при этом все 2185 камней были уложены на свои первоначальные места.

В этом году власти вновь обратились к общественности с просьбой помочь вернуть крепость на место.

Один из волонтеров, 61-летний Мотохару Наката проделал путь из Хиросимы, преодолев около 1352 км, чтобы принять участие в мероприятии.

"Я участвовал в этом и 11 лет назад. Очень трогательно снова иметь возможность поучаствовать", — сказал он журналистам.

Кампания по перемещению крепости вручную, носящая в основном символический характер, продолжится в течение всего августа, в результате чего крепость будет перемещена в общей сложности на 5 метров.

Для завершения перемещения объекта на 73 метра к концу года будет использована тяжелая техника.

Хиросаки — одна из всего 12 сохранившихся крепостей в Японии и единственная в регионе Тохоку.

Построенное в 1611 году и перестроенное в 1810 году после того, как удар молнии разрушил первоначальное здание, оно является центральным элементом парка, который ежегодно посещают два миллиона человек во время цветения сакуры.

Из-за ремонтных работ крепость не откроется для туристов до 2033 года.

Напомним, здания во всем мире перемещают целиком, причем при помощи разных методик. Так, вывший отель в Новой Шотландии (Канада) был перемещен строительной фирмой с помощью 700 брусков мыла.

А китайском Шанхае переместили целый квартал исторических зданий.