Достатньо купити квиток у кіно: у Китаї придумали лайфхак для тих, хто хоче поспати вдень

Відвідувачі двох кінозалів, спеціально обладнаних розкладними кріслами, можуть насолодитися відпочинком у будь-який будній день. Абонемент коштує близько 6 доларів США.

Кінотеатр Lumiai у місті Сіань, провінція Шеньсі, на північному заході Китаю пропонує послугу "полуденний сон", у рамках якої відвідувачі можуть скористатися регульованими кріслами для відпочинку. Про це пише видання South China Morning Post.

У кінотеатрі облаштовано два зали, у яких загалом налічується 76 крісел із регульованим нахилом, які можна повністю розкласти практично до горизонтального положення. Відпочити, поспавши в кіно після обіду, можна з 12:00 до 14:30. При цьому вартість абонемента для однієї особи на місяць становить 6 доларів США, тобто близько 270 грн.

У кінотеатрі можна поспати

У кінотеатрі зізналися, що послуга "денного сну" була запроваджена з метою підвищення заповнюваності кінозалів, оскільки у будні дні клієнтів зазвичай небагато.

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Для комфортного відпочинку відвідувачам надаються безкоштовні пледи, кава та інші напої, а одноразові беруші та маски для очей можна придбати за символічну плату в розмірі 5,9 юаня, тобто менше ніж 40 грн.

Відвідувачів просять вимкнути звук на своїх мобільних телефонах, а якщо потрібно зателефонувати, їм слід вийти із зони відпочинку.

Ця послуга користується популярністю

Відповідно до політики, спрямованої на підтримання приємної атмосфери, відвідувачам необхідно залишатися у власному взутті у зоні відпочинку. А клієнтам, які хропуть, радять скористатися залом, де стоять масажні крісла і де через більш вузьке розташування сидінь відпочиває менше людей.

У соціальних мережах Китаю користувачі позитивно відреагували на цю ініціативу, зазначивши, що практика денного сну корисна для здоров’я, та висловивши сподівання, що вона пошириться по всій країні.

Нагадаємо, що в Китаї щодня презентують по три нові моделі автомобілів, однак їх не поспішають купувати.

Також Фокус писав, що в Китаї батьки відправляють своїх розпещених дітей до спеціалізованих "літніх таборів", де ті займаються сільськогосподарськими роботами, сплять на підлозі та харчуються найпростішою їжею. Причому ця послуга коштує досить дорого.