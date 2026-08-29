Достаточно купить билет в кино: в Китае придумали лайфхак для тех, кто хочет днем поспать

Посетители двух специально оборудованных раскладными креслами кинозалов могут насладиться отдыхом в любой будний день. Абонемент стоит около 6 долларов США.

Кинотеатр Lumiai в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая предлагает услугу "полуденный сон", в рамках которой посетители могут воспользоваться регулируемыми сиденьями для отдыха. Об этом пишет издание South China Morning Post.

В кинотеатре оборудованы два зала, в которых в общей сложности насчитывается 76 регулируемых кресел, которые можно полностью разложить практически до горизонтального положения. Отдохнуть, поспав в кино в послеобеденное время, можно с 12:00 до 14:30. При этом стоимость абонемента для одного человека на месяц составляет 6 долларов США, то есть около 270 грн.

В кинотеатре можно поспать

В кинотеатре признались, что услуга дневного сна была запущена для повышения заполняемости кинозалов, поскольку в будние дни клиентов обычно мало.

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Для комфортного отдыха посетителям предоставляются бесплатные пледы, кофе и другие напитки, а одноразовые беруши и маски для глаз можно приобрести за символическую плату в размере 5,9 юаня, то есть меньше 40 грн.

Посетителей просят отключить звук на своих мобильных телефонах, а если необходимо совершить звонок, им следует выйти из зоны для отдыха.

Услуга пользуется популярностью

В соответствии с политикой, направленной на поддержание приятной атмосферы, посетителям необходимо оставаться в своей обуви в спальной зоне. А клиентам, которые храпят, советуют воспользоваться залом, где стоят массажные кресла и где из-за более узкой расстановки сидений отдыхает меньше людей.

В социальных сетях Китая пользователи положительно отреагировали на инициативу, заметив, что практика дневного сна полезна для здоровья и выразив надежду, что она получит распространение по всей стране.

Напомним, в Китае презентуют по три новых модели авто в день, однако их не торопятся покупать.

Также Фокус писал, что в Китае родители отправляют своих избалованных детей в специализированные "летние лагеря", где те занимаются сельскохозяйственными работами, спят на полу и едят самую простую еду. Причем, данная услуга стоит довольно дорого.