Избалованных китайских детей отправляют кормить свиней, чтобы они "учились ценить семью"
В китайских "трудовых лагерях" дети рубят дрова и кормят свиней. А организаторы лагеря утверждают, что их главная цель — привить понимание трудностей, связанных с трудом и зарабатыванием денег.
Китайские родители отправляют своих детей в "летние лагеря для тяжелого труда", где те занимаются сельскохозяйственными работами, спят на полу и едят самую простую еду. Эта услуга стоит довольно дорого, а маленьким китайцам таким образом пытаются показать "реальную жизнь" и намекнуть на их будущее, если они будут плохо учиться, пишет SCMP.
"Трудовые лагеря" стали очень популярны летом 2026 года. Официально они называются "Лагеря трудных жизненных ситуаций". Многие родители вкладывают тысячи юаней чтобы отправить своих детей в сельскую местность, чтобы те смогли познакомиться с жизнью в деревне из первых рук.
Эти программы в основном реализуются в юго-западных провинциях Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань, где в летние месяцы относительно приятная и умеренно жаркая погода.
Занятия, которые дети посещают в лагере, имитируют повседневные обязанности фермеров. Дети копают картошку, кормят свиней, рубят дрова, таскают воду из колодца и работают в поле и на огороде.
Однако, в отличие от обычных помощников, получающих плату за свой труд, эти дети — и их родители — должны платить за этот опыт.
В одном лагере за 10-дневное пребывание взимается плата более 4000 юаней (600 долларов США), а более длительное пребывание, до месяца, может стоить более 10 000 юаней.
В этих лагерях действуют строгие правила. Например, если ребенок не выполнит порученное ему задание, его могут наказать, не физически, но на обед он получит пустую картошку.
Кроме того, у них конфискуют телефоны и прочие гаджеты, а живут избалованные городские дети в спартанских условиях. Организаторы лагеря утверждают, что их главная цель — привить понимание трудностей, связанных с трудом и зарабатыванием денег. В то же время они следят за тем, чтобы задачи не казались "слишком сложными", так как в лагеря отправляют детей разных возрастов.
Вирусные видеоролики из лагерей показывают плачущих детей, которые просят родителей вернуть их домой, причем некоторые обещают делать всю домашнюю работу и хорошо учиться, лишь бы только не оставаться на ферме.
В некоторых лагерях от детей также требуется писать письма своим родителям.
Сотрудник одного из лагерей отметил, что родители были очень довольны и рекомендовали своим знакомым отправить и своих детей рубить дрова.
В комментариях под видеороликами о лагерях многие спрашивали, как туда отправить своих детей и хвалили организаторов за отличную идею.
"То, что наши дети переживают в этих летних лагерях, отражает реальные трудности, с которыми столкнулось наше поколение. Мы стремились обеспечить им лучшую жизнь, но, возможно, непреднамеренно испортили их. Возможно, столкновение с трудностями необходимо детям, чтобы ценить комфортную жизнь", — заявил один из родителей, который отправил своего отпрыска из Шанхая на свиную ферму.
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