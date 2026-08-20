Избалованных китайских детей отправляют кормить свиней, чтобы они "учились ценить семью"

В китайских "трудовых лагерях" дети рубят дрова и кормят свиней. А организаторы лагеря утверждают, что их главная цель — привить понимание трудностей, связанных с трудом и зарабатыванием денег.

Китайские родители отправляют своих детей в "летние лагеря для тяжелого труда", где те занимаются сельскохозяйственными работами, спят на полу и едят самую простую еду. Эта услуга стоит довольно дорого, а маленьким китайцам таким образом пытаются показать "реальную жизнь" и намекнуть на их будущее, если они будут плохо учиться, пишет SCMP.

Трудовые лагеря для детей популярны в Китае

"Трудовые лагеря" стали очень популярны летом 2026 года. Официально они называются "Лагеря трудных жизненных ситуаций". Многие родители вкладывают тысячи юаней чтобы отправить своих детей в сельскую местность, чтобы те смогли познакомиться с жизнью в деревне из первых рук.

Відео дня

Эти программы в основном реализуются в юго-западных провинциях Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань, где в летние месяцы относительно приятная и умеренно жаркая погода.

Занятия, которые дети посещают в лагере, имитируют повседневные обязанности фермеров. Дети копают картошку, кормят свиней, рубят дрова, таскают воду из колодца и работают в поле и на огороде.

Однако, в отличие от обычных помощников, получающих плату за свой труд, эти дети — и их родители — должны платить за этот опыт.

Трудовые лагеря со спартанскими условиями популярны в Китае Фото: Скриншот

В одном лагере за 10-дневное пребывание взимается плата более 4000 юаней (600 долларов США), а более длительное пребывание, до месяца, может стоить более 10 000 юаней.

В этих лагерях действуют строгие правила. Например, если ребенок не выполнит порученное ему задание, его могут наказать, не физически, но на обед он получит пустую картошку.

Кроме того, у них конфискуют телефоны и прочие гаджеты, а живут избалованные городские дети в спартанских условиях. Организаторы лагеря утверждают, что их главная цель — привить понимание трудностей, связанных с трудом и зарабатыванием денег. В то же время они следят за тем, чтобы задачи не казались "слишком сложными", так как в лагеря отправляют детей разных возрастов.

Вирусные видеоролики из лагерей показывают плачущих детей, которые просят родителей вернуть их домой, причем некоторые обещают делать всю домашнюю работу и хорошо учиться, лишь бы только не оставаться на ферме.

В некоторых лагерях от детей также требуется писать письма своим родителям.

Сотрудник одного из лагерей отметил, что родители были очень довольны и рекомендовали своим знакомым отправить и своих детей рубить дрова.

В комментариях под видеороликами о лагерях многие спрашивали, как туда отправить своих детей и хвалили организаторов за отличную идею.

"То, что наши дети переживают в этих летних лагерях, отражает реальные трудности, с которыми столкнулось наше поколение. Мы стремились обеспечить им лучшую жизнь, но, возможно, непреднамеренно испортили их. Возможно, столкновение с трудностями необходимо детям, чтобы ценить комфортную жизнь", — заявил один из родителей, который отправил своего отпрыска из Шанхая на свиную ферму.

Напомним, Фокус рассказывал о скромном китайском курорте, где продолжают отдыхать самые влиятельные люди Китая, включая Си Цзиньпина.

Также в Китае с нуля создают исторические достопримечательности, напоминающие Диснейленд в аутентичном стиле.